"Grande Fratello Vip 6", la prima scenata di gelosia tra Lulù e Manuel

I concorrenti del "Grande Fratello Vip" fanno tardi in sabato sera. Alcuni sono ancora pieni di energie anche a tarda notte, mentre altri più stanchi vanno a dormire. La serata per Lucrezia e Manuel sembra però essere finita male, per colpa di un "terzo incomodo nel letto": Aldo. Accanto al tavolo da biliardo, la coppia sta infatti discutendo per una cosa che il ragazzo ha detto e che non le è andata proprio giù.