"Grande Fratello Vip 6", Lulù: "Io e le mie sorelle non siamo false"

Al "Grande Fratello Vip" per la principessa Lulù è un triste risveglio. Dopo la puntata scoppia in lacrime sfogandosi con Davide: "Mi dispiace che dopo quello che è successo ieri,ì voi possiate pensiate che noi siamo carine perché siamo false". Poi non nasconde la paura di abbandonare la Casa e teme le reazioni di Soleil...