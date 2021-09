Nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" . In primo piano lo scontro tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che, sui social, si sono stuzzicate durante il weekend. Un altro confronto al vetriolo è quello tra Gianmaria, Soleil e la fidanzata di Antinolfi, Greta. Nessuna eliminazione invece tra i concorrenti in nomination. Mariana è la preferita dal pubblico e lei sceglie Gianmaria, che va così direttamente al televoto e rischia l'eliminazione nella prossima puntata.

Confronto Bruganelli-Volpe

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è stato un weekend di fuoco, spiega Signorini introducendo la quinta puntata del reality e "ronzando" attorno a Sonia Bruganelli, una delle protagoniste del gossip degli ultimi giorni. L'opinionista ha postato uno scatto insieme a Giancarlo Magalli fatto durante una serata con altre persone. Magalli è però un acerrimo nemico di Adriana Volpe, opinionista anche lei, che ha reagito malissimo, sia sui social sia nello studio del GFVip, accendendo una vera e propria disputa. "Il signor Magalli mi ha chiesto come mi trovavo con Adriana e io gli ho risposto che siamo molto diverse ed è la verità. (... ) Non siamo mai diventate amiche", racconta Sonia. “Ho immaginato che lei avesse una forza interiore che non ha”, continua la Bruganelli contro la Volpe, che ribatte: “Non rigirare la frittata che hai fatto tutto tu (…) Per me puoi uscire con chi vuoi”.

Coppie... assortite

Signorini parla di Katia e del suo bel rapporto con Alex. “Lui non quaglia”, scherza lei. “E’ una donna pericolosa”, ironizza lui.

E' la volta del confronto Gianmaria, Soleil e Greta la fidanzata di Antinolfi, che entra nella Casa per dire la sua.

Mentre Gianmaria è chiuso nella Mistery Room e le osserva da un video, le due donne litigano. Greta chiede a Soleil di "ridimensionare quello che ha detto usando parole sbagliate, perché ha mancato di rispetto a Gianmaria" e aggiunge: "Se lui è uno stalker non ci dormi insieme e non lo cerchi, quindi impara a recitare meglio".

Prima di abbandonare la discussione e di voltarle le spalle Soleil le risponde: "Mi auguro che il vostro amore sia vero, che possiate avere la vostra storia e che come donna tu non debba mai vivere momenti che ho vissuto io. Mi dispiace che tu mi attacchi come donna, ma non vedo il senso della tua presenza...".

Signorini chiede quindi a Gianmaria di commentare ciò che ha visto: “Ringrazio Greta perché è una donna meravigliosa”, dice confessando di sentirsi fortunato per aver trovato la Donna con la D maiuscola e di aver capito che è lei la donna con cui vuole passare il resto della sua vita.

In giardino poi incontra Greta a distanza che lo attacca duramente, rinfacciandogli di aver provocato Soleil in più occasioni durante la settimana, sebbene le avesse garantito che non gli avrebbe fatto nessun effetto. "Tu hai messo in discussione quasi la nostra relazione" gli dice rimproverandolo per aver lasciato intendere di essere single. “Tu non sei così, vali molto di più (…) Io ho conosciuto un’altra persona”, aggiunge. Quando arriva anche Soleil il triangolo infuocato è servito.

L'unica donna in nomination: Miriana

Miriana percepisce Soleil e Manila come ostili nei suoi confronti... e sente una vera e propria "coalizione" contro di lei. In effetti Signorini punta l'attenzione sul pessimo rapporto con Soleil mentre la Trevisan l’attacca: “Ti senti sempre al centro dell’attenzione”. La Sorge l’accusa di avere la “coda di paglia”. Altre hanno da ridire su di lei, a cominciare da Raffaella.



Francesca Cipriani

Signorini chiama Francesca nella mistery Room e le chiede di parlare dell'amore della sua vita, Alessandro. Di lui la Cipriani ha raccontato in più occasioni e una clip ripercorre i suoi momenti di debolezza pensando a lui. Poi confessa di aver avuto una vita sentimentale travagliata e di essere stata premiata avendolo incontrato. Le viene poi mostrato un post di Tina Cipollari. "Sei ridicola", ma la Cipriani spiega: “Lei è stata consigliata di fare questo perché ci sono vicino a lei persone che mi hanno fatto male”.





Tommaso vs Valentina

Tommaso, primo eliminato, è in studio. Signorini gli mostra una clip in cui tutti i concorrenti dicono cosa pensano di Valentina, la sua ex, e le opinioni negative su di lei sono unanimi. Valentina da dietro l'occhio di vetro ha un confronto con alcuni inquilini e viene messa al bando da tutti, che le rimproverano di aver trattato male Tommaso quando stava con lui. In particolar modo Sophie, Alex e Soleil. Sophie: "Il tuo atteggiamento è stato disgustoso e imbarazzante, Tommaso ti ha sempre tutelato". Belli gli chiede di deporre l'ascia: "Tommaso ha bisogno di aiuto, magari non devi essere te, non ti sto attaccando, ma quel ragazzo non va attaccato o messo alla gogna mediatica". Valentina si difende però: "Quello che voi chiamate cucciolo di Bamby è cucciolo di Psyco. Non ero nè la sua tutrice o la sua balia. Io ero innamorata, gli ho dato il mondo, dopo di che sono successe delle cose gravi di cui non posso parlare in tv. Quello che voi continuate a proteggere e chiamare cucciolo è un maggiorenne, con questo atteggiamento si autorizzano gli uomini a trattare male le donne e fare tutte le cose che ha fatto lui ma che voi non sapete...". I due si incontrano a distanza davanti la porta rossa ma litigano subito e si parlano sopra.

Manuel e Lulù

Segni di sofferenza nella coppia perché Lulù sembra un po' troppo gelosa. Signorini si collega con Aldo Montano che conosce molto bene Manuel e che presto tornerà nella Casa. Manuel interviene e delle attenzioni che riceve dice: “Per me è tutto un grandissimo piacere" poi su Lulù chiarisce: "Quando ti rendi conto che diventa tanta roba, ci metto più tempo (…) Senza arrivare a dare illusioni”.



Il verdetto del pubblico

Il più votato tra Gianmaria, Miriana, Andrea e Nicola dovrà scegliere uno dei suoi 3 coinquilini che andrà direttamente al televoto della prossima puntata a rischio eliminazione. Il favorito del pubblico è Miriana. Ora nelle sue mani c'è il destino dei suoi tre compagni e lei sceglie Gianmaria, che però aveva chiesto di essere nominato e questo fa inalberare Signorini.



Katia e Alex "vincono" il soggiorno nella nave dell’amore, nuovo spazio della casa.

Intanto Signorini parla con Sophie, che nei giorni scorsi ha confessato alcuni momenti dolorosi della sua vita legati all'ex compagno della madre e la sua disillusione rispetto all'amore. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta del suo forte legame proprio con la madre. Ed è lei la sorpresa che Signorini le fa: "Chi sta peggio è chi ci mette le mani addosso, io sono stata sfortunata ma tu apri il cuore", le dice la madre.