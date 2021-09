"Grande Fratello Vip 6", Manuel: "Ecco perché ho lasciato la mia ex fidanzata"

"Semplicemente la conoscevo da poco - spiega Manuel - da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale”.

Lucrezia si avvicina per baciarlo e chiede: "Ma come l’hai lasciata?". "L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me", risponde Bortuzzo.

