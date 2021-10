"Grande Fratello Vip", Soleil chiede scusa a tutti: "Sono mortificata"

Dopo l'alta tensione scoppiata nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " per alcuni termine da lei usati, Soleil chiede scusa. "Sono veramente mortificata, non mi sono minimamente resa conto ieri che fosse stata presa in questo senso" dice l'influencer ai coinquilini che si sono sentiti offesi da quanto detto da lei durante la discussione.

Soleil cerca di giustificare quanto detto e continua a ripetere: "Sono mortificata". Spiega di aver detto quelle parole per il semplice fatto che ha sentito gli inquilini della Casa urlare senza alcun motivo. L’influencer sottolinea poi: "Dentro di me non è possibile il razzismo" e spiega che, in realtà, ha due sorelle adottive e che, avendo vissuto a Los Angeles, la differenza tra persone non rientra nella sua idea di vita. "Io l'ho vissuto, essendo puntualmente straniera in un altro Paese".

Gli altri vip cercano di dire la loro, mostrando alla coinquilina i diversi punti di vista presenti nella Casa. Raffaella cerca di far capire a Soleil che Ainett ci è rimasta davvero molto male e che, sicuramente, è molto arrabbiata con lei. A Raffaella, Francesca, Samy, Sophie, Gianmaria e Clarissa si aggiunge anche Ainett.

L’influencer ne approfitta e chiede scusa anche a lei: "Mi sono sentita davvero mortificata e ti chiedo scusa, come l’ho già chiesto a tutti loro". Le scuse continuano: "Stavate urlando in più persone", spiegando che il commento non era rivolto direttamente a lei o a Samy. Il modello, però, cerca di precisare le dinamiche della vicenda e ci tiene a farle capire che, in realtà, era rivolto a loro due. "Ho sbagliato", conclude Soleil.

"Se tu sei veramente pentita e vuoi chiedere scusa me lo devi chiedere davanti a tutti gli italiani" risponde Ainett che sembra essere davvero molto arrabbiata. Samy, d'accordo con lei, aggiunge: "Qui manchi di rispetto a tutti". Intanto Carmen sembra voler portare un po' di pace nella discussione: "Ognuno di noi ha un carattere". Ma ci tiene anche a dire che, nonostante le diverse personalità presenti all’interno della Casa, bisogna mantenere la calma e discutere solo se necessario. “Io te lo dico in buona fede” conclude Carmen.

Soleil sembra volersi ancora giustificare, dicendo: "Cercavo solo di mettere pace". Samy conclude "Chiariremo tutto". Soleil vorrebbe sistemare tutto subito mentre gli altri pensano di poterne parlare durante la puntata perché ritengono che debba essere un discorso reso noto a tutti.

GIANMARIA CONFORTA SOLEIL - Nonostante i precedenti scontri che si sono verificati nel corso di queste settimane, Gianmaria decide di andare da Soleil. "Lei, una cosa del genere non l’ha pensata nemmeno minimamente” sono queste le parole che l’imprenditore spiega di aver detto agli altri in favore di lei. “Io mi sono innamorato di te perché ho visto una donna meravigliosa, non perché sono un pazzo", aggiunge. Dopo una lunga conversazione, Gianmaria cerca di darle un consiglio: "Ammazzali di gentilezza", invitandola ad essere più tranquilla.

TI POTREBBE INTERESSARE: