"Grande Fratello Vip", le lacrime di Lulù: "Mi sento esclusa"

Mentre nella Casa del "Grande Fratello Vip" la festa sta per cominciare, in disparte, fuori su una sdraio, Lulù ha un attimo di debolezza e si sfoga con la sorella Clarissa. Parla di un scena che ha visto e che non le è piaciuta particolarmente.Si riferisce ad un commento di Raffaella che sembrava dover nascondere un qualcosa poco chiaro. A supportare i dubbi di Lucrezia, ci si mette Katia che ribadisce che alcuni segreti devono restare tali.

Dispiaciutissima di essere stata esclusa così dal discorso, è in balia di domande e dubbi che non trovano via d’uscita se non con le lacrime. Clarissa, sempre presente a sostenere le due sorelle, argomenta quanto lei ha notato nella Casa e che probabilmente le stimola questa sua insicurezza:

“Manuel ti vuole bene, è una bravissima persona e un bravo ragazzo, purtroppo, in questo contesto, non ti sta dando ciò di cui tu hai bisogno. Lui non sa Quello che tu hai subìto, e quando la gente non sa, non sa come comportarsi. E sta a te decidere se tu sei pronta a parlare di una cosa che ti ha fatto soffrire”.



Vengono poi raggiunte da Jessica e Manila, quest’ultima si sente di dover tranquillizzare Lucrezia in lacrime, ribadendo che non tutti sono sensibili come lei e che la vita reale è anche peggio di così. Avendo capito ce forse era stata fraintesa la situazione, Raffaella, si avvicina per chiarire il malinteso e, rammaricata, si giustifica.

Cercando, senza successo, di smorzare il brutto umore di Lulù, anche Clarissa si unisce ai festeggiamenti con gli altri VIP.