“Grande Fratello Vip”, Lucrezia e Manuel tra lacrime e abbracci

Lulù lamenta di non trascorrere abbastanza tempo con Manuel e, dopo aver saputo del padre in prigione, si aspettava maggiori attenzioni da parte del ragazzo. La principessa si confida con Manila Nazzaro che le spiega che deve dare più spazio a Manuel perché lui vede in Montano un punto di riferimento e ne ha sentito la mancanza. Lucrezia insiste: “Quando stiamo a letto è l’unico momento in cui siamo soli e non si vergogna a baciarmi. E’ timido, non lo fa davanti agli altri”.



Manila spiega che forse dovrebbe lasciarlo un po’ stare e aspettare che sia lui a cercarla senza soffocarlo troppo. “Devi sapere che c’è una grande differenza tra uomini e donne e noi abbiamo una sensibilità che gli uomini non hanno e non dobbiamo fargliene una colpa” aggiunge la ex Miss Italia.

Poi la conversazione viene interrotta dall’arrivo di Aldo, Manuel e Gianmaria. Lulù abbraccia Manuel e scoppia a piangere, lui la rassicura amorevolmente dicendole che tutto si risolverà nel migliore dei modi. I pensieri negativi della principessa sembrano svaniti e tra i due torna il sereno.