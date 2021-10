Le sorelle Selassié sciolgono ogni dubbio: "Siamo vere principesse, ecco come è nata la leggenda del giardiniere"

Al "Grande Fratello Vip" è tempo di nuove rivelazioni che riguardano le tre sorelle Selassié e Alfonso Signorini ha voluto chiarire direttamente con loro i recenti scoop che le hanno viste protagoniste in questi ultimi giorni sui giornali.

In un primo momento, la produzione ha mostrato alle tre concorrenti le notizie legate allo scandalo del padre, arrestato per truffa e falsità in documenti. "Noi lo sapevamo già - hanno spiegato - Non abbiamo voluto dire nulla prima di entrare nella Casa per mantenere una certa privacy. Amiamo nostro padre e non ci vergogniamo; siamo fiere di lui e crediamo nella giustizia".

Ma non è tutto, perché Jessica, Lucrezia e Clarissa devono anche rispondere a chi ha messo in discussione la loro identità di principesse, sostenendo che siano figlie di un giardiniere. A questo proposito, hanno rivissuto le vicende che hanno allontanato la famiglia dalla terra d'origine, spiegando una leggenda già emersa in diverse occasioni: "Il giardiniere è la persona che ha aiutato nostro padre a fuggire in Italia".