"Grande Fratello Vip 6": Samy lascia la casa, in nomination Raffaella, Gianmaria e Miriana

Si comincia con la "faida" tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In un'intervista la Volpe ha attaccato duramente la Bruganelli ancora per la foto con Magalli, dicendo che "sono della stessa pasta, amano punzecchiare e infangare". Il termine infangare alla Bruganelli non è andato giù e la sua reazione è veemente.

Si va quindi nella casa. E il primo argomento trattato è quanto accaduto qualche giorno fa, quando Manuel, con l'ausilio di alcune protesi, si è alzato e ha camminato. Un momento davvero emozionante. Signorini non esita a definirlo il momento più bello che ci sia mai stato a "Grande Fratello Vip".

LA DONNA PIU' INCONTROLLABILE D'ITALIA - Si va da Francesca Cipriani, che nel corso della serata avrà una sorpresa con il ritorno del suo fidanzato. Le fanno rivedere le immagini della scorsa puntata quando lo ha incontrato quasi in preda a una crisi isterica. Tanto che le sue urla e le sue smorfie sono diventate in Rete dei meme nel corso della settimana. Quando Alfonso le dice che anche oggi il suo Alessandro potrebbe non essere così lontano, lei impazzisce, correndo per tutta la casa urlando "amore, amore". Arriva anche a scardinare una porta. Dopodiché viene "scortata" nella nave dell'amore. Qui trova tutto il necessario per preparare una piadina romagnola, mentre Alessandro attende in passerella.

MIRIANA E RAFFAELLA - Nell'ultima puntata è scoppiata una lite tra Miriana e Raffaella e ora ci si ritorna su. Le due proprio non si prendono. La Fico sostiene che la Trevisan sia falsa e maleducata. Che di fronte a tutti fa un sorrisino di circostanza e poi in confessionale dice cose pesanti.

IL VOLTO INEDITO DI ALEX BELLI - Alfonso chiama Alex in Mistery Room per parlare del suo lato meno noto. Lui, attore e visto da tutti come il bel tenebroso, ha mostrato anche una grande umanità. Parla di suo fratello e di sua mamma. C'è poi un messaggio per lui. Lo ha scritto sua cognata che gli racconta di come sta la sua famiglia. Dopodiché Alex viene invitato ad andare in passerella per una sorpresa. Una volta fuori viene freezato e non può quindi reagire alla vista di suo fratello Francesco. Quella che Alex ascolta è una vera dichiarazione di affetto profondo che lo tocca profondamente.

LA NOTTE D'AMORE TRA GIUCAS E KATIA - Dopo l'allusione fatta da Casella nella scorsa puntata, Alfonso vuole indagare su quanto accaduto (o no). Vengono chiamati entrambi in Super Led. Lì trovano un bel lettone dove devono accomodarsi e rispondere alla domande di Signorini. I due confermano rispondendo: la "famosa" notte è avvenuta a Roma e Giucas indossava "un paio di mutandine con i cuoricini". Poi a Giucas viene mostrato un video del figlio e la commozione diventa incontenibile.

KATIA E I TRE "TENORETTI" - La Ricciarelli rimane quindi da sola sul lettone, salvo essere ben presto raggiunta da Alex, Aldo e Gianmaria. I tre improvvisano un "Nessun dorma" per lei.

IL VERDETTO - E' il momento del verdetto del televoto, che viene chiuso ufficialmente. Il primo a salvarsi tra Samy, Amedeo e Nicola è quest'ultimo. Alfonso parla con Samy facendogli raccontare la sua storia e quella di sua mamma. Una storia difficile, con un padre che picchiava la madre. Il ragazzo ha poi la possibilità di incontrare, sebbene separati da un vetro, Angelo della casa famiglia Arcadia, quella che lo ha accolto.

ALFONSO DA SOLO CON LE "GIRLS" - Tutti i ragazzi vengono fatti uscire e Signorini fa i complimenti a tutte per essersi strette attorno a Lulù, che nei giorni scorsi ha vissuto momenti difficili. Il rapporto con Manuel ha iniziato a mostrare i lati più difficili. Lui ha mostrato segni di insofferenza alla troppa vicinanza con la ragazza, lei ha dovuto imparare a "vessarlo" di meno, ma dopo averci sofferto non poco. Alfonso la invita a "godersi il presente".

IL RITORNO DI MARIA TERESA RUTA - Tra i principali protagonisti della scorsa edizione, Maria Teresa rientra in Casa. E' in giardino dove attende Amedeo. Goria arriva in giardino dove viene freezato. La Ruta vuole puntualizzare due cose... Non le è piaciuto sentire da Amedeo che il loro rapporto è meno stretto di una volta per colpa della gelosia del suo compagno. E poi lo invita a tenersi certe cose per sé, soprattutto se i figli non le sanno...

A LASCIARE LA CASA E'... - E' il momento del verdetto definitivo. Tra Samy e Amedeo il pubblico ha votato perché a uscire sia Samy.

LE NOMINATION - Doppia tornata di nomination, prima palesi e poi segrete. Dalle prime Raffaella esce con 4 nomination, seguita da Gianmaria e Miriana con due. Un quadro confermato dalle nomination segrete.

UNA "NOVITA'" PER AMEDEO - Nel pieno delle nomination Alfonso interrompe per mostrare ad Amedeo delle immagini della sua fidanzata Vera che sembrerebbe essere incinta. Lui appare ovviamente sorpreso ma non esclude che possa essere veramente così. Signorini gli promette che indagheranno...