"Grande Fratello Vip", segui in diretta la venticinquesima puntata

La guerra tra Maria Monsè e Lulù Selassié ha fatto tremare i muri della Casa. Sono volati insulti, parolacce e le due sono quasi venute alla mani.La showgirl ha messo in dubbio gli attacchi di panico della ragazza, che ha reagito insultandola. La Monsè ha chiesto scusa alla principessa e incalzata da Signorini, anche Lulù si è scusata con la "rivale". Le opinioniste sono divise: Sonia attacca l'atteggiamento della Monsè mentre la Volpe sottolinea come Lulù abbia passato il segno più volte.

E' stato un weekend da resa dei conti per Aldo Montano e Soleil Sorge, che non sono mai andati d'accordo: mentre una non trattiene nulla, l'altro è accusato di non esporsi mai. "Non sono neutrale, ma non mi metto in mezzo a discussioni che ritengo poco importanti", si difende Montano.