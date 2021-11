"Grande Fratello Vip 6": tra Delia e Alex è tregua, cinque donne in nomination

La puntata inizia con Jo Squillo che, indossando un hijab, fa un appello contro la violenza sulle donne. Poi è il momento di Delia che entra in studio, pronta a confronto con Alex. Poi Alfonso si collega con la casa. Katia e Miriana, tra cui sono volate parole pesanti, vengono invitate ad andare in Mistery. La nomination di Miriana ha fatto letteralmente imbufalire la Ricciarelli e la soprano non ha risparmiato per lei epiteti ed insulti. Il confronto tra le due non sembra particolarmente proficuo al punto che Signorini a un certo punto interrompe la discussione e le rimanda in salone.

Quello che è sicuro è che all'interno della Casa i compagni si sono schierati: Soleil e Alex hanno attaccato senza mezzi termini Miriana, accusandola di essere falsa e traditrice prendendo in pieno le difese di Katia. Ma anche Manila e Davide non hanno compreso il senso della nomination. L'unica che ha una posizione nettamente diversa è quella di Sophie, che afferma che tutti hanno dato peso alla nomination e non alle dure parole subite da Miriana.

In settimana però è arrivata anche la pace tra le due, con il primo passo fatto proprio da Katia. Finita la clip che mostra il momento Miriana si avvicina a lei e le stringe le mani commossa.

IL TRIANGOLO DELLA DISCORDIA - Alfonso convoca Soleil in Mistery per parlare del triangolo "lei-Alex-Delia". Vengono mostrate alcune immagini che mettono insieme alcuni dei momenti topici che hanno visto protagonisti Soleil e Alex. Baci e abbracci a parte colpiscono alcune parole spese da Belli, decisamente pesanti. Intanto Delia guarda il filmato e sospira profondamente.

L'INCONTRO AL VERTICE - Tutti i vipponi vengono invitati ad andare in camera da letto mentre Alex resta da solo in salone. Signorini riprende con lui il discorso sul triangolo. Si parte dalla frase "se fossi single potrebbe nascere qualcosa con Soleil". Lui ribadisce che potrebbe, ma siccome "non è single", non nascerà nulla. Ad aggiungere benzina sul fuoco Alfonso manda un video in cui si vede un massaggio molto "intenso" fatto da Alex a Soleil. Lui lo definisce un gesto "altruista". Dopodiché scatta il freeze ed entra Delia. Lei racconta tutti i suoi dubbi e le sue sofferenze ad Alex. Finito il freeze lui si avvicina, l'abbraccia e prova a rassicurarla ma lei insiste a dirgli che non vuole che lui si scambi determinate effusioni. Alla fine Delia sembra tranquillizzarsi anche se Alex in realtà non retrocede nemmeno di un passo dalla sua posizione. Arriva anche Soleil che si scambia un abbraccio con Delia. Tutto è bene quello che finisce bene. Per ora.

I FLIRT DI GIUCAS - E' il momento di Casella. Alfonso lo invita insieme a Katia in Mistery per sfogliare il suo palmares da Don Giovanni: Katia, Iva Zanicchi, Amanda Lear, Orietta Berti. Ci sarebbe anche quell'esperienza omosessuale avuta in gioventù. Ma soprattutto Patrizia De Blanck. Il nome è venuto fuori per caso durante un gioco con Manila in confessionale. Alfonso gli chiede conferma, lui dice che hanno avuto una "frequentazione".

IL MOMENTO DEL VERDETTO - Per le "quattro regine della casa" in nomination è arrivato il momento di scoprire la decisione del pubblico. Tutte e quattro salutano i compagni che potrebbero non rivedere e si mettono in piedi di spalle al led ma Alfonso dice loro di lasciare la Casa e andare in studio per scoprire il verdetto.

IL CICLONE PATRIZIA PELLEGRINO - Entrata nella Casa da pochi giorni Patrizia si è subito "fatta amare" pestando più di un piede... volontariamente o no. Katia l'ha definita "molto presente e invadente", con Alex ci sono state discussioni.

IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Le quattro in nomination arrivano in studio. Entra prima Sophie seguita da Miriana, Katia e Carmen. Alfonso le interroga sulla loro esperienza nella Casa e tutte si dicono entusiaste e vorrebbero tutte rimanere. In realtà sarà sempre così: nessuna sarà eliminata, ma loro non lo sanno ancora. Signorini inizia a leggere il nome della prima che può rientrare, che è Katia. La seconda "salva" è Sophie. Rimangono così Carmen e Miriana. Signorini dice che la vippona salva è Carmen. Per Miriana sarebbe la seconda volta a essere eliminata. In realtà Alfonso svela che lei è stata la preferita del pubblico, e come tale sarà anche immune. In cambio dovrà compiere una scelta un po' difficile.

LE SCINTILLE TRA LE "PEPERINE" - In settimana ci sono stati un po' di screzi tra Manila e Carmen. Tutto partito dalla prima nomination fatta da Manila: da quel momento il rapporto è andato incrinandosi sempre più, con una seconda nomination. La Nazzaro accusa la Russo di nascondere lati difficili del suo carattere per cercare consensi, di giocare di strategia. Di contro Carmen pensa che Manila "manipoli" un po' alcune persone.

IL RIENTRO DI MIRIANA - La Trevisan rientra in Casa. D'accordo con Alfonso finge di essere tornata solo per un ultimo saluto. Dopo poco però svela la verità: lei è stata la più votata, non solo non è stata eliminata ma sarà anche immune. Non tutti sono felici, Soleil mastica amaro in maniera evidente. Signorini spiega che da oggi inizia una nuova fase del Grande Fratello. Ma non è finita: Miriana deve decidere chi mandare direttamente in nomination tra le tre compagne che si sono salvate insieme a lei. Dopo quanto accaduto con Katia e dopo che Sophie è stata l'unica a prendere le sue difese, la scelta non può che ricadere su Carmen.

UNA SORPRESA PER FRANCESCA - La Cipriani dopo la richiesta di matrimonio della scorsa puntata è pienamente in modalità preparazione nozze: ha già pensato all'abito e ha detto che Katia canterà l'Ave Maria in chiesa. Francesca viene invitata ad andare in giardino dove viene raggiunta da sua mamma. E' un incontro emozionante.

LE NOMINATION - Questa sera le nomination riguarderanno solo le donne. Oltre a Miriana sarà immune Katia, votata dagli inquilini della Casa, Francesca, scelta dalla Bruganelli e dalla Volpe. Il gruppo si trasferisce in Led per le nomination palesi. Si parte da Lulù che nomina Manila "senza motivo", facendo imbufalire Signorini che la invita a uscire dalla Casa e la minaccia apertamente: "Se la prossima volta non fai una nomination con una motivazione esci, perché non stai alle regole del gioco". Miriana nomina Soleil mentre Katia fa il nome di Lulù. Clarissa nomina Manila. Anche Carmen fa il nome della Nazzaro. Per Manila è una sorta di plebiscito perché anche Sophie la nomina. La Nazzaro ricambia la nomination a Sophie. Quando anche Jessica fa il nome di Manila Katia sbotta parlando apertamente di congiura. Francesca rompe il fronte anti-Manila votando Clarissa. Chiude le nomination Soleil facendo il nome di Sophie.

LE NOMINATION PRIVATE DEGLI UOMINI - Si passa al confessionale dove si inizia con Manuel. Bortuzzo nomina Clarissa, seguito da Aldo che conferma la sua avversione per Soleil. Davide fa il nome di Lulù mentre Gianmaria conferma la nomination a Soleil. Tocca quindi ad Alex che nomina Lulù. L'ultima nomination è quella di Giucas che fa il nome di Clarissa.