"Grande Fratello Vip 6", il racconto della quarantaduesima puntata

La puntata inizia con Signorini che dedica una poesia di Apollinaire al suo gatto in occasione della giornata mondiale del gatto, e poi annuncia provvedimenti pesanti in arrivo per Alessandro Basciano.

DELIA, ALEX... - Da quando Belli è rientrato gli equilibri nella casa sono cambiati. Delia viene chiamata in Mistery per cercare di fare chiarezza sui loro rapporti che sono apparsi a dir poco altalenanti. Lei dice che alla fine il cuore è quello che comanda perché "quando lo vedo negli occhi mi sciolgo come un burro". Per aggiungere pepe Signorini le mostra un video registrato alla mattina, quando Alex è andato a svegliare Soleil, dicendole che fuori senza di lei si sentiva solo. Viene mostrato un video che riassume i suoi giorni nella casa, dove si vede come Delia alla fine abbia ceduto. Signorini sottolinea il modo che Alex ha di "manipolare" le persone e Delia concorda che c'è anche quell'aspetto. Però ne è consapevole e dice di star studiando i suoi comportamenti.

...E SOLEIL - Anche la terza componente del triangolo viene convocato in Mistery. Lei ribadisce che Alex dovrebbe cercare di recuperare il suo matrimonio senza fare ancora del male a Delia. Soleil dice di aver sofferto anche lei ma di essere ora molto più rassegnata a tutto. Conclude dicendo di aver deciso di mettere fine alla nostra amicizia. Signorini fa notare ad Alex che se spesso è stato al centro delle critiche è a causa della sua condotta non uniforme ma troppo variabile. E lo invita a fare chiarezza dentro se stesso.

IL FACCIA A FACCIA CON ALEX - Anche Belli viene chiamato in Mistery e viene fatto mettere di fronte a Delia e a Soleil. Soleil dice che non è vero che Alex ha già fatto la sua scelta, come da lui affermato, ma anzi lui continua a voler avere tutto. Signorini vuole fare un esperimento con loro: fa togliere ogni luce all'interno della Mistery, e fa loro delle domande. Delia dice di essere contenta che lui sia venuto nella casa a chiarire ma vorrebbe che lui si concentrasse solo su di lei. Alex e Soleil ripetono le proprie convinzioni. Signorini dichiara fallito l'esperimento. Prima di riaccendere le luci però Alex dice di dedicare a Soleil un abbraccio ma di voler baciare la donna della sua vita: e bacia Delia (nonostante il buio).

UNA SORPRESA PER SOPHIE - Si passa a Sophie, a cui viene mostrata una foto di lei bambina in vacanza con i genitori prima che questi si separassero. In un'altra foto ci sono invece lei, mamma e Ricky, il figlio avuto dalla mamma di Sophie dal secondo compagno. Per Sophie Ricky è più di un fratello, quasi un figlio dice lei e racconta che in questi 5 mesi gli è mancato da morire. Dopodiché le viene detto di correre in passerella e lì incontra il fratellino.