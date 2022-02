"Grande Fratello Vip": fuori Gianluca Costantino, Alex Belli torna come ospite

Alex Belli varca nuovamente la Porta Rossa, stavolta come ospite e Delia Duran non la prende bene. Nel giorno della festa degli innamorati, gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono i special guest. Gianluca Costantino deve abbandonare definitivamente il gioco. I tre nominati per la finale sono: Lulù Selassiè , Katia Ricciarelli e Soleil Sorge . Il reality torna giovedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5.

ALEX BELLI PRONTO A ENTRARE - Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono sia Delia Duran sia Soleil Sorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la sua Delia o capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil? "Durante la quarantena ho pensato tanto alla nostra vita e a quello che abbiamo costruito. Ho pensato anche a Soleil...", spiega lui. "L'amore è sempre l'amore", replica Signorini.

BARU', JESSICA E DELIA - Da quando Delia "ha messo gli occhi" su Barù, Jessica è diventata gelosa, anche se ribadisce: "Non sono innamorata di Barù, mi piace, e se vedo che a una mia amica danno fastidio le mie attenzioni su di lui, mi tiro indietro...". Dal canto suo Delia ama giocare: "Il mio bacio era innocente, stavamo scherzando, siamo tutti liberi". "Farò una vita casta qui dentro, non cerco e non voglio nulla di romantico", sottolinea invece Barù che definisce Jessica come "un'ottima amica". Eppure lei si aspetta quel qualcosa di più...

NUOVO INCONTRO TRA ALEX E DELIA - Dalla Casa Delia lancia parole durissime: "Ho capito che l'amore per Alex sta svanendo, non sono più innamorata come una volta. Amo la vita, amo la leggerezza, e sono sempre stata così". Poi la modella va in passerella e ad attenderla c'è Belli. "Dove è finita Delia che conosco io? - chiede Alex - la donna elegante? Io lo accetto, vuoi stare da sola ma tutto quello che noi siamo... il rispetto, non puoi buttare tutto all'aria. Abbiamo lottato insieme per la libertà. Continua a fare la figura che stai facendo...". Ma Delia non vuole più tornare indietro: "Il nostro matrimonio non vale niente, voglio vivere liberamente la mia vita". Alex lascia il giardino. Signorini è categorico: "Ormai è palese, per Delia è più importante la finale".

CLIZIA E PAOLO PRESTO GENITORI - Signorini è molto emozionato nel presentare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che a breve diventeranno genitori. Il loro amore, inaspettatamente, è esploso proprio nella Casa del Grande Fratello Vip. "Manca una settimana, abbiamo la borsa dietro la macchina. E' un maschietto, si chiamerà Gabriele e sarai tu a battezzarlo", spiega Clizia. I due tornano nel famoso giardino dove è scoccato il primo bacio. E lo hanno replicato. E' la notte di San Valentino e Clizia e Paolo incontrano tutti i ragazzi che vengono "freezati".

SOLEIL RIVEDE ALEX - Soleil viene invitata dal conduttore ad andare in giardino e ritrova Alex. "Possiamo solo sdrammatizzare - dice Soleil - non sarà troppo Alex?". Belli risponde: "Tu sei coerente e ti ringrazierò a vita. Tutto quello che abbiamo vissuto in questi tre mesi è stato meraviglioso". Poi Alex le dice di fidarsi e di toccarlo, ma la Sorge preferisce non farlo. Scopre quindi che Alex è dentro e sono abbracci, baci e tantissima gioia. Poi, d'accordo con Soleil, l'attore si nasconde ed esce quando Delia viene chiamata nel salotto. Colpo di scena. "Io sono ancora qua", le dice mentre la moglie stenta a credere ai suoi occhi. La modella non la prende bene. Anche nella Casa è caos. Gli altri inquilini restano senza parole ma sono felici di riabbracciarlo. Delia comunque non dormirà con Alex, perché Belli lo farà in stiva: "Da dove sono partito".

NATHALY RIVEDE L'EX ANDREA - Durante la loro partecipazione a "Temptation Island", Andrea ha tradito la Caldonazzo con una tentatrice. "Ho sbagliato e ti ho chiesto scusa, sono stato pessimo, ma ora basta. Ho i miei figli a casa che guardano e non mi piace sentirmi definire in questo modo, sono passati due anni e mezzo, non ti ho più cercato, lasciamo le cose come stanno. "Sei un pagliaccio, ne ho solo parlato con le mie amiche... sono stata chiusa a casa con attacchi di panico, mi hai squarciato l'anima, è come se mi avessi buttato l'acido in faccia. E' una ferita ancora aperta. Per me sei morto per sempre" e poi Nathaly se ne va.

LA SORPRESA PER LULU' - Manuel prima fa recapitare un orso gigante nella Casa per Lulù e poi le fa una sorpresa in giardino. "Goditi tutto, ti amo tantissimo, vorrei tanto abbracciarti, ora che ho capito come sei no ti lascerò mai". "Io vorrei tanto abbracciarti - gli dice Lulù - hai anche tagliato i capelli...". "Ho fatto anche qualche tatuaggio...22 settembre che è il giorno in cui ci siamo messi insieme", continua lui. Signorini sdrammatizza: "Ho la mia teoria, Jessica dopo Barù ci proverà con l'orso".

TRE IN FINALE - I gieffini devono scegliere tre finalisti. Delia, che è la prima finalista, sceglie Manila. Miriana invece Lulù. Soleil premia Barù, Alessandro nomina Sophie, Jessica vota Lulù, Barù invece Davide, Sophie nomina Ale, Manila vota Lulù, Davide nomina Katia, Antonio vota Nathaly, Kabir vota Katia, Nathaly vota Miriana. Katia sceglie Soleil, Lulù nomina Jessica. Giucas nomina Soleil. I tre nominati per la finalissima sono Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.