"Grande Fratello Vip", la sorpresa romantica di Alessandro per Sophie

Ha allestito in piscina un angolo con palloncini, petali di rosa e tutti i dolci e le bibite preferite della ragazza. Con una scusa le chiede di accompagnarlo fuori per farle scoprire l’allestimento dedicato a lei.

"Lo sai che non è da me e che non è da noi" dice Alessandro, sottolineando l’inusuale gesto che ha scelto di fare per lei: "Spero che apprezzerai ugualmente". Felice ed emozionata per l’inaspettata sorpresa, Sophie non crede ai suoi occhi e ringrazia il suo Alessandro con un bacio. Per Sophie è solo l’inizio di una serata all’insegna dell’amore e delle sorprese: “L’unica cosa che mi interessa è questa” dice Alessandro, recuperando dalla tasca una lunga lettera che ha scritto per lei.



“Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così. Senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola: quella parola chiamata destino" inizia la lettera con cui lui dichiara tutto il suo amore. E continua: "Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te". "Non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Ricorda che nel bene e nel male ti vorrò sempre, sei la mia vita. Ti amo" conclude Alessandro.



Un lungo e romantico bacio conclude il momento di intimità tra i due giovani ragazzi ma per Sophie le sorprese non sono ancora finite. Nascosti sotto al tavolo ci sono due regali per lei: un album fotografico ancora da riempire e una scatola a forma di cuore con dentro tutte le loro foto più belle.

