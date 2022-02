"Grande Fratello Vip", Delia Duran e Antonio Medugno sempre più vicini: è nato un amore?

Dopo una serata passata con i coinquilini, Delia e Antonio si appartano nella stanza blu per prepararsi per la notte. L'attrice raggiunge il modello nel suo letto e lui domanda: "Hai bisogno d’affetto?" stringendola in un caloroso abbraccio.

Il momento non passa inosservato e Nathaly chiede quale sia la natura del loro rapporto. La Duran definisce Medugno come "un fratellino" e anche l'altro parla della coinquilina come di una sorella. La risposta non convince la Caldonazzo, che invita il modello ad essere più chiaro ed esporsi di più. Lui replica che non riesce a farlo perché vede poca trasparenza nell'atteggiamento che Delia ha nei suoi confronti.

A frenare la Duran sarà il pensiero di Belli? Lui di certo fa di tutto per non lasciarla andare. L’attore le ha infatti mandato un aereo con un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti: "Delia sei l’unica donna della mia vita. Alex". L'attrice però non si lascia impietosire: "Non voglio stare qui a fare lo show. Non capisco. Non basta soltanto un aereo" commenta restando fredda davanti al gesto d'amore.