"Grande Fratello Vip 6", in arrivo un due di picche per Jessica Selassié

Non c'è pace al " Grande Fratello Vip 6 " per Jessica Selassié. La ragazza dentro la Casa ha mostrato interesse per diversi uomini, ma a quanto pare per ora nessuno ricambia i suoi sentimenti. L'ultimo in ordine di tempo è stato Barù che, dopo un iniziale feeling, ha deciso di allontanarsi: "E' molto simpatica, mi piace passare il tempo con lei. C'è affinità, ma non quella...".

Barù ammette di trovarsi molto bene con Jessica, ma teme d'illuderla: "Ho sempre paura che se mi avvicino troppo poi pensa qualcosa. Anche quando mi imbarazzo o divento rosso, viene percepito in maniera sbagliata. Forse ci ho giocato troppo".

"Adesso lei è in un limbo, non capisce cosa sta succedendo. Devi dirle la verità, anche se non è piacevole", lo incalza Alessandro Basciano. "Hai ragione. Prima dovevo affrontare altre cose, ma ora che sono più sereno le parlerò. Non c'è quel sentimento, non ho voglia e non è il momento giusto. Non voglio una relazione e voglio prendermi un po' di tempo".

Jessica e Barù... questo matrimonio non s'ha da fare

