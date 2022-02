"Grande Fratello Vip", il racconto della quarantesima puntata in tempo reale 

Quarantesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. E' tempo di decretare chi sarà il primo finalista della sesta edizione e a decidere sarà il pubblico a casa che, attraverso il televoto, incoronerà uno tra: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Nella Casa è in atto intanto uno scontro tutto al femminile: da un lato ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall’altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Una sorpresa per Alessandro Basciano che avrà la possibilità di incontrare una delle donne più importanti della sua vita: sua sorella. Jessica Selassié soffre per Barù. I due sembravano essersi in qualche modo avvicinati ma la presenza di Delia è sempre un po’ ingombrante e Jessica è gelosa.