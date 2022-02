"Grande Fratello Vip 6", il compagno di Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli: "Sei arida, che vergogna!"

Mentre dentro la Casa del "Grande Fratello Vip 6" si consumano vendette e ripicche dopo le ultime nomination, fuori arrivano post al veleno. Katia Ricciarelli ha scelto di candidare alla finale Daniele Silvestri e non Manila Nazzaro: "Ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni… c'ha famiglia, ha figli...". Il compagno dell'ex Miss Italia Lorenzo Amoruso ha sbottato sui social: "Sarai una signora solo come status ma per il resto sei una vergogna, sei arida".