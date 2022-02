"Grande Fratello Vip", Miriana saluta Biagio dopo una notte d'amore

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è tempo di addii. L’arrivo di Biagio ha messo di buonumore Miriana che, al suono della sveglia, ha subito abbandonato il letto per poterlo raggiungere nella Nave dell’Amore. Le ore a disposizione diventano sempre meno e i due innamorati, consapevoli di potersi vivere ancora per poco, cercano di godersi appieno il momento dandosi anche ulteriori conferme per consolidare il loro amore.

Inaspettatamente la showgirl ha potuto riabbracciare calorosamente il suo fidanzato direttamente in Zona Beauty in quanto – essendosi alzato molto presto – ha deciso di recarsi nella Casa per aspettarla.



Subito dopo aver fatto colazione in veranda, i due decidono di spostarsi nella Nave dell’Amore per confrontarsi lontano dagli occhi degli altri coinquilini della Casa. Tra un bacio e l’altro, Biagio ci tiene a confessarle ancora una volta tutto l’amore che prova nei suoi confronti; l’opinionista, infatti, dice di non essersi mai esposto prima d’ora così tanto per una donna e se in questo caso ha deciso di farlo è perché a lei ci tiene tanto: “Mi dai la naturalezza di espormi”.

Dopo una breve ma intensa mattinata passata insieme, per i due è giunto il momento di salutarsi.

A seguito di una serie di baci appassionati, risate, dichiarazioni ma anche qualche lacrima, Biagio e Miriana – seppur con immensa fatica – sono pronti a separarsi, certi di potersi vivere fuori dalla Casa.

A salutare il VIP sono anche gli altri coinquilini che, felici per averlo rivisto, decidono di recarsi verso il vetro della Nave dell’Amore per scambiare ancora qualche parola con lui. Prima di salutare definitivamente la sua fidanzata, Biagio ci tiene a scriverle qualcosa di molto importante sul vetro: “Ti amo all’infinito”.

Questo breve ma intenso incontro ha riempito di gioia il cuore di Miriana, ma anche quello di Biagio. I due, nonostante la distanza che li separa, sembrano essere davvero molto innamorati e, nell'attesa di potersi riabbracciare, decidono di salutarsi con un sorriso evitando di mostrare la loro tristezza dovuta alla separazione.