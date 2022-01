"Grande Fratello Vip", Delia si sfila l'anello: "Sono libera"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" , la turbolenta storia d’amore con Alex sembra essere ormai un pensiero costante per Delia. L'attrice, anche durante i momenti di divertimento, non riesce proprio a fare a meno di riflettere sul loro rapporto. Così, nel corso dell'ultima festa, confessa ai suoi coinquilini di averci riflettuto molto sulla sua storia e di essere arrivata a una decisione definitiva: "Sono libera", rivolgendosi a Manila e al nuovo arrivato Antonio.

Soleil cerca di capire il motivo di questa esternazione: "C’è qualcuno che ti ha stuzzicato?". Ma Delia ribadisce ancora una volta la sua decisione davanti a tutti e ne approfitta anche per far notare ai suoi coinquilini di aver tolto dal dito l’anello che le era stato regalato da Alex. La showgirl le chiede: "Ma che senso ha? Per quale motivo?", cercando di farla ragionare: "Non dire cose di cui ti pentiresti". Anche Manila invita la sua compagna di stanza a rifletterci meglio prima di prendere una decisione così importante.

Delia però, ferma sulla sua decisione, dice di averci riflettuto molto e pare non voglia cambiare idea: "Nella mia vita sono libera di decidere da sola". Manila la invita a tranquillizzarsi, e a non discutere di determinate tematiche con gli altri coinquilini della Casa, dato che loro non aspettano altro per deriderla. “Noi siamo tutte con te” aggiunge l’ex Miss Italia dicendole che sia lei che Miriana e Nathaly vogliono solo proteggerla.

Miriana non riesce ancora a comprendere questa inaspettata decisione dell'amica: "Perché ti è scattata questa cosa?". Ma Delia sembra avere davvero le idee chiare ed è pronta a mettere un punto alla storia d’amore con Alex. Sarà una scelta definitiva?

