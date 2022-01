“Grande Fratello Vip 6”, Delia nel mirino dei coinquilini tra riflessioni e sfoghi

Un tempo era lui, Alex, il protagonista delle riflessioni nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" , ora è lei, Delia , a tenere banco. Vuole fare chiarezza sulla pausa che ha deciso di prendersi dal suo matrimonio con Belli e si lascia consigliare dai coinquilini. Perché “non è facile prendere una decisione così definitiva”. Nathaly, Miriana e Gianmaria non hanno dubbi, mentre Sophie non si schiera.

“Da una parte c’è Alex, un fratellone, dall’altra Delia, una ragazza fantastica. Se vi siete messi d’accordo è un gioco e va bene, ma se non vi siete messi d’accordo ti dico apri gli occhi” dice Sophie, che avendo vissuto la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello con entrambi non si schiera. Il suggerimento che dà a Delia è che resti più ferma sulle sue posizioni.

Nathaly vuole dire subito la sua: “Il rapporto si basa sulla fiducia… Se non avesse continuato a cercare la complicità con lei, lo posso capire”. Anche Alessandro esprime il suo punto di vista: “Un uomo ci sta peggio” dice aggiungendo che se fosse stato in Alex non sarebbe riuscito a superare il mancato rispetto e la fiducia della moglie.

“Ma tu devi chiudere questa storia per te stessa, per rispetto e la tua dignità” è il consiglio di Gianmaria che ritiene che Delia stia dando poco valore a se stessa in questa storia. Ancora più decisa la posizione di Miriana: “Quale altra prova vuoi?” dice incitando la coinquilina a guardare in faccia la realtà e a prendere l'unica decisione possibile.