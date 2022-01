"Grande Fratello Vip 6", le confessioni di Delia: "Mi piacciono le donne e con Alex e la sua amica..."

Momento di chiarimenti e di confessioni anche piccanti nella casa del " Grande Fratello Vip 6 ". Delia parlando con Miriana, Manila e Jessica spiega il suo concetto di amore libero e di come questo sia stato travisato da Alex. La Duran racconta del suo concetto di amore liber o, della sua attrazione per le donne e di come con Alex sia capitato di giocare in tre con un'amica. Ma per lei questo è molto diverso dalla possibilità che il suo compagno possa intrecciare un rapporto sentimentale e sessuale con un'altra donna senza il suo consenso. "Questo a noi è sempre stato molto chiaro - commenta Manila -, mi sa che è ad Alex che non lo è".

Mentre Delia racconta di cosa intenda lei per amore libero e di come si possa utilizzare il termine "amore" anche con accezioni molto diverse, Miriana prova a stanarla portando la cosa sul concreto: "Questo significa che se una serata volete giocare e c'è una donna che entra nel vostro letto, questa cosa la puoi accettare se è fatta insieme". E Delia non si sottrae: "Sì, ma si condivide, lo devono volere entrambi. Cosa diversa è dire che io posso andare a letto con un altro uomo. Questo no. Capisci la differenza?". E alla domanda tanto Miriana che Manila ribattono di capirla perfettamente. Se c'è qualcuno che forse non l'ha capita, questo è Alex.

Lo stesso Alex che, secondo Miriana, sosteneva che Delia non fosse per nulla gelosa e che lui fosse libero di seguire i propri istinti. Delia a questa affermazione si inalbera: "Ma che cavolo stai dicendo?" sbotta e quando Jessica le ricorda come Alex paragonasse il suo rapporto con Soleil a quello con una loro amica, Stella, lei nega che fosse lo stesso tipo di rapporto. Jessica le chiede anche se avrebbe potuto accettare di inserire Soleil nel loro menage nel caso fosse stata un'amica di entrambi. Delia risponde di no, "perché non è il mio tipo". "Per me deve essere molto femmina - dice -. E per me deve esserci attrazione fisica e mentale".