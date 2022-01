Alex Belli lascia il "Grande Fratello 6" e l'Italia: "Non è più il mio game!"

Durante la 37esima puntata, infatti, Belli ha continuato a togliere la parola a tutti. Così Signorini lo ha invitato ad andarsene: "Avevi detto che avevi scelto la linea del silenzio...ma non mi lasci nemmeno parlare". E Alex si è alzato e ha lasciato lo studio.

L'attore ha poi scritto su Twitter: "Game over! Ritorno nella mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game!". Venerdì si presenterà in studio per la 38esima puntata?

