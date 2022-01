"Grande Fratello Vip 6", la classica lite del sabato sera: Sophie e Alessandro ai ferri corti

Nella casa del " Grande Fratello Vip 6 " il sabato sera è sempre ricco di emozioni. Gioia e spensieratezza da una parte, questa volta grazie a una cena a tema venezuelano, e rabbia e scontro dall'altra. Come al solito protagonisti sono Sophie e Alessandro , che sembra non riescano a trovar pace. La lite, scaturita da uno scherzo mal riuscito, ha questa volta toni ancora più forti del solito e la coppia sembra proprio ai ferri corti...

Tutto è partito dalla decisione di Gianmaria e Davide di riempire una bottiglia di vino con dell’acqua per fare uno scherzo a Soleil mentre l'influencer, con la complicità di Sophie, ne ha nascosta una per fare uno scherzo ai ragazzi. Mentre Sophie e Gianmaria parlavano dei rispettivi scherzi per mettersi d'accordo, Alessandro si è rivolto alla Codegoni dandole della "sfigata" e invitandola ad allontanarsi dalla console.

Dopo un tentativo di Soleil di mettere pace la situazione Sophie si è rifugiata in camera scoppiando in lacrime, mentre Miriana, Jessica e Lulù hanno provato a consolarla. Ormai la ragazza sembra non voler più accettare il modo in cui Alessandro la tratta. "Gli ho detto delle cose importanti, mi sono veramente fidata" dice delusa tra le lacrime. La Codegoni è talmente esasperata che decide di prendere i vestiti di Basciano e metterli fuori dalla stanza.

Più tardi nel corso della notte Sophie e Alessandro si ritrovano per tentare di chiarire ma la situazione sembra veramente a un punto di non ritorno. I due continuano a rinfacciarsi i rispettivi errori e più la discussione va avanti più il tono della voce si alza. Alla fine interviene Soleil che prova a mettere pace tra i due che sembrano concedersi una tregua. Ma quanto durerà?