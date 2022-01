"Grande Fratello Vip", Lulù Selassié mette in guardia Sophie Codegoni da Soleil Sorge

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Lulù vuole mettere in guardia l'amica Sophie sulla tolleranza che ha ultimamente con Soleil , credendo che non ci sia sincerità nelle attenzioni dell'influencer: "Ha fatto piangere tutti, anche Manila". "Si ma il mio rapporto con te è quello con te e quello che ho con lei è quello che ho con lei" risponde l'ex tronista in maniera risolutoria alla principessa. "Mi dispiace e ci rimango molto male" Lulù vorrebbe che Sophie capisse l'avvertimento che le sta dando, preoccupata che possa restare delusa da Soleil.

"Non rimanerci male, perchè non cambia niente se io parlo con lei" Sophie cerca di chiarire la sua posizione e rassicura l'amica: "Il rapporto non è diverso rispetto a prima". "Cerca di non avere tutta sta confidenza" le suggerisce la principessa rivolgendosi alla modella.

La modella cerca di tranquillizzare la principessa: "L'unica cosa che sbagli è pensare che io non sono vicino a te se parlo con un'altra persona", ritenendo che sbagli a pensare che la vicinanza con l'influencer possa compromettere la loro amicizia. Lulù, irritata per la leggerezza con cui Sophie sta prendendo il suo rimprovero, le dà piena libertà di comportarsi anche se quando poi capirà il suo errore non potrà tornare più indietro: "Mi dispiace perché quando lo capirai sarà troppo tardi".





"Ma non è che devi mettere in dubbio il nostro rapporto per questo" continua a sostenere Sophie.

