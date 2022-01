Al "Grande Fratello Vip 6" Delia Duran si avvicina a Soleil Sorge: "Abbiamo sbagliato tutti"

Al " Grande Fratello Vip 6 " l'entrata di Delia Duran sta riservando molte sorprese. All'inizio la (ex?) moglie di Alex Belli aveva attaccato a muso duro la terza incomoda Soleil Sorge, ma ora le cose sono cambiate. Durante la festa di compleanno di Katia Ricciarelli cerca addirittura di farla riappacificare con Manila Nazzaro. L'influencer non sembra però essere molto convinta del suo intervento...

All'inizio Delia è partita all'attacco di Soleil, ma adesso non sembra più essere intenzionata a difendere il suo matrimonio a spada tratta. Pare al contrario che voglia chiudere definitivamente il rapporto con Alex Belli. La venezuelana è infatti convinta che il marito sia irrimediabilmente attratto dalla giovane influencer ed è disposta a farsi da parte.

Non solo, durante la festa di compleanno di Katia Ricciarelli si avvicina alla rivale in veste di "paciera" per farla riconciliare con Manila Nazzaro. Soleil ci è rimasta male perché l'ex Miss Italia non le è stata accanto in un momento di sofferenza e per questo non la considera una vera amica.

La bionda influencer non sembra però prendere bene l'intromissione della Duran nella questione e la ascolta con un certo distacco, sottolineando che in quanto ultima arrivata non tocca a lei commentare la vicenda. Delia, dal canto suo, non molla l'osso e coglie l'occasione per avvicinarsi a Soleil. Durante il discorso, parlando anche del loro triangolo, ammette: "Abbiamo sbagliato tutti in questa situazione, anche io. Avremo modo di parlare e chiarirci".

