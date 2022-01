"Grande Fratello Vip", cena romantica per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Speciale sorpresa per Federica al " Grande Fratello Vip 6 ". L'influencer è attesa da Gianmaria in Love Boat. Nella romantica suite viene accolta dall'imprenditore che le mostra la tavola apparecchiata per l'occasione e le preannuncia che dovranno preparare insieme la cena. Le dolci attenzioni che il vip ha per la ragazza, trovano una sfuggente Federica, che però piacevolmente le accetta. "Sono molto felice di farti imbarazzare" ammette Gianmaria.

Federica, seppur riconoscendo l'attrazione forte che la spinge verso l'imprenditore, cerca di trattenersi dall'evidente complicità che si è creata con lui, imbarazzata, gli risponde "Non amo le sorprese però grazie". Il loro primo appuntamento, a lume di candela, sembra stia dando modo a Federica e a Gianmaria di potersi relazionare in maniera diversa rispetto agli abituali momenti vissuti nella Casa.

I discorsi tra i due vertono sulla possibile eliminazione della stessa Federica, tra i vip al televoto. "Come va, va. Ho conosciuto tutti voi, ho conosciuto te. Che non so se è una fortuna o una sfortuna". Facendo presumere di avere ancora dei dubbi sulle intenzioni del ragazzo, ammette di non riuscire a immaginarselo fuori dal programma e vorrebbe sapere se si è fatto conoscere per quello che è veramente.

"Non sono capace di non essere me stesso" le spiega Gianmaria che difende la sua buona fede, assicurandole di non essere mai venuto meno ai suoi valori. Sicuro di volerla rivedere anche fuori dal gioco, lui propone un appuntamento alla ragazza che, anche se con difficoltà, accetta e suggerisce: "Vieni a Napoli, ti vengo a prendere e andiamo a mangiare fuori".

