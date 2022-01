"Grande Fratello Vip 6", duro scontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " la nomination di Delia Duran per Alessandro Basciano provoca un'altra spaccatura nel rapporto tra l'ex corteggiatore di " Uomini e Donne " e Sophie Codegoni. L'influencer si sfoga, ammettendo di essere al limite della pazienza. E lui va a dormire in un'altra stanza.

La colpa di Sophie è quella di aver continuato a parlare con Delia dopo la nomination. Alessandro va su tutte le furie e tuona: "Giuro su mio figlio che non mi vedrai mai più".

La Codegoni è molto scossa e racconta tutto agli inquilini. "Neanche mia madre mi dice con chi devo o non devo parlare" racconta Sophie a Miriana. "Un po' meno, perché io non rincorro nessuno. Va bene tutto ma la pazienza ha un limite", sottolinea.



Sophie vorrebbe che Alessandro riuscisse a viversi la loro relazione in maniera differente, permettendole in questo modo di poter contare ciecamente su di lui: "Come pensi che diventi il mio punto di riferimento se tu mi giudichi". Come andrà a finire?



