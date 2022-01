"Grande Fratello Vip", segui la trentaseiesima puntata

Amicizia a pezzi - Si parte subito con il trio Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che dopo l'ingresso di Delia Duran è entrato in crisi. L'ex Miss Italia si è avvicinata molto alla venezuelana, cosa che non è andata giù all'influencer. "Mi ha ferita perché durante un mio periodo di sofferenza stava vicino a Delia e non a me", attacca Soleil.

Manila e Katia replicano invece che l'hanno cercata più volte senza risultati. Anche Lulù Selassiè dà la colpa a Soleil della situazione: "Appena ha avuto l'occasione l'ha fatta passare per una falsa amica, mentre ha solo accolto e consolato una persona in difficoltà".

L'incontro tra Alex e Delia - In settimana un aereo dedicato a Soleil e Alex ha mandato in crisi Delia, che ha dichiarato di volerlo lasciare. Da fuori l'attore ha pubblicato un tweet in favore della Sorge, che ha fatto soffrire ancora di più la moglie. Ora è arrivato il momento del chiarimento definitivo. Alex e Delia si ritrovano faccia a faccia: l'attore le ribadisce tutto il suo amore, ma la moglie insiste nel chiedergli perché sia ancora così attaccato a Soleil non ottenendo però una risposta chiara da lui. Alex insiste infatti sul fatto che loro abbiano un rapporto libero, ma lei è di un altro avviso: "Il nostro amore è libero ma continua a non portarmi rispetto".

Il faccia a faccia tra Soleil e Alex - In giardino Belli incontra l'altra donna del triangolo, che vuole un chiarimento definitivo. "Vorrei capire perché lei è qui se dovevate salvare il vostro matrimonio e che chiarisca cosa è successo sotto le lenzuola. Inoltre vorrei che difendessi la nostra amicizia", incalza Soleil. "Fuori ho trovato una donna che non riconosco più. Io non ti tradirò mai, sto andando anche contro mia moglie", si difende l'attore. "Secondo te io sono venuto qui a recuperare il mio matrimonio?". Una domanda che manda ancora più confusione la moglie...

TI POTREBBE INTERESSARE: