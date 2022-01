"Grande Fratello Vip 6", Federica Calemme viene eliminata

Nella 38esima puntata del " Grande Fratello Vip 6 " tiene banco il triangolo formato da Delia Duran , Alex Belli e Soleil Sorge . L'attore entra in studio, dice di non aver mai lasciato l'Italia e viene "torchiato" da Alfonso Signorini che gli fa 10 domande. Kabir Bedi racconta il dolore per la perdita del figlio. Due nuovi ingressi nella Casa: Gianluca Costantino e Antonio Medugno . Ad abbandonare la Casa è Federica Calemme . In nomination Delia , Giucas e Soleil , che in realtà sono i tre candidati alla finalissima.

ALEX BELLI SOTTO TORCHIO - Anche se in studio c'è una poltrona vuota, Alfonso Signorini annuncia che Alex Belli arriverà. "Lo voglio torchiare, ci deve raccontare tutto anche per rispetto del pubblico di cui mi faccio garante. Dovrà rispondere a dieci domande. O lo fa oppure se ne può andare a Sharm el Sheikh", tuona il conduttore. Signorini annuncia che nella Casa più spiata d'Italia entreranno due nuovi concorrenti: Gianluca Costantino e Antonio Medugno.

IL TRIO SOLEIL-DELIA- ALEX - Delia Duran passa subito all'attacco e parla del marito Alex Belli: "Non mi aveva mai detto di amare Soleil. Ora sono confuso. Se lui vuole una relazione con Soleil che lo dica, a me ha detto altro. Io sono disposta a chiudere questa relazione. Sono stufa, non ce la faccio più". Parla quindi Soleil: "Io sapevo già che lui mi ama, ma lui è sposato e non voglio metterci né il cuore né l'anima. Lui ha sempre pensato che anche io sono innamorata di lui. Se avessi voluto questa cosa avrei messo davvero in crisi la loro storia. Il mio fidanzato fuori esiste eccome... non so se persiste". Quando Delia scopre che Alex ha lasciato l'Italia esulta: "Adesso mi diverto io, sono libera, finalmente posso essere me stessa". Soleil replica: "Doveva rimanere e fare chiarezza con sua moglie".

L'AMORE TRA LULU' E MANUEL - Manuel saluta la sua Lulù: "Ti seguo sempre, dormo con te, mi sveglio con te. Sono stato anche a casa tua". Lulù: "Per me è unico, non riesco a dormire più con nessuno". Jessica chiede: "Manu vuoi tornare qui?". La risposta non si fa attendere: "Solo per tua sorella Lulù".

LE DOMANDE AD ALEX BELLI - Alex torna in studio. E si sottopone alle domande scomode di Signorini. "A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io", spiega Belli. Quante donne hai? "Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. E' la prima volta che una donna mi prende di testa". In cosa sono diversi Soleil e Delia? "Soleil ha questo sguardo che ti penetra. Lei ha detto che non mi ama ma lo aveva ammesso in confessionale. Di Delia mi manca la sua spensieratezza. Ci siamo sentiti liberi di poter vivere la nostra relazione con gioia. Anche lei ha alti e bassi. Non ci siamo mai raccontati l'amore libero, lo abbiamo vissuto". A chi rinunceresti? "E' difficile, rinuncerei a Soleil, per i porgetti di vita che ho con Delia. Rinuncerei a Delia per quella emozione grande e unica che ho provato con Soleil". Faresti l'amore con entrambe? "L'ho già fatto in una forma diversa. Con Sole lo abbiamo fatto dal primo momento. Sotto le coperte con Soleil cosa è successo? "Una fortissima complicità erotica. Parliamo dei peccatori ma del peccato". Hai mai fatto l'amore con un uomo? "Ho condiviso una donna con un altro uomo, rivendico l'amore libero". Come andrà a finire? "Non lo so e ho paura. Sarà l'amore a decidere".

LA REAZIONE DI SOLEIL E DELIA - Delia chiarisce: "La base della condivisione è il rispetto, l'amore libero è condividere tutto portando rispetto e Alex con Soleil non lo ha fatto. Soleil non è il mio tipo". Alex replica: "Le ho chiesto scusa". Tocca quindi a Soleil: "Sono open mind, ma una persona mi deve entrare mentalmente e spiritualmente. Delia non è il mio tipo e non sono abituata a essere seconda, anche se lasciasse Delia non lo vorrei un uomo così".

PAOLO BONOLIS BISESSUALE? Sonia Bruganelli interviene dopo una domanda di Alfonso Signorini: "Non ho mai pensato a una donna, Paolo (Bonolis, ndr) a un uomo forse si...". Quella della Bruganelli è solo una provocazione? Adriana intanto su Alex Belli e Delia Duran tuona: "Ci hanno preso per i fondelli dal primo giorno".

LO SCONTRO TRA GIUCAS E NATHALY - Nathaly si lamenta per la nomination di Giucas. Casella attacca e urla: "Sei falsa, bugiarda". Poi in lacrime si scusa con il pubblico a casa: "Scusate perché io non sono così". Katia Ricciarelli cerca di calmarlo. Interviene Signorini: "Stai tranquillo perché la salute è la cosa più importante. Hai dimostrato di avere un caratterino e di essere fumantino, mi fa piacere scoprire questo lato di te, ma sorridi di nuovo".

KABIR BEDI E IL DOLORE PER IL FIGLIO MORTO - Signorini chiama Kabir Bedi in Mistery e prima anticipa che l'attore si è sposato quattro volte ma anche che ha avuto un grande dolore, la perdita dell'amatissimo figlio. "Mio figlio Siddharth era molto speciale, era un genio. Si è laureato subito in informatica. Era molto sensibile, tenero e molto legato alla mamma. Aveva un grande rispetto per me. Era schizzofrenico. E' stato terribile, si è suicidato. E' dolore enorme, quando un genitore perde un figlio, perde tutto. L'ultimo messaggio è un biglietto, 'per favore non sentitevi in colpa, me ne andrò felice e non triste se ci sarà un'altra possibilità'. Un mattino a Gerusalemme stavo girando un film e ho sognato di camminare sotto un cielo rosso, mi sono svegliato e ho visto due forme luminose e trasparenti che ballavano sopra la mia testa e poi sono spariti. E ho aperto la finestra e ho visto Gerusalemme come era duemila anni fa. Erano le 5 del mattino... mio figlio è sempre con me, lo ricordo ogni giorno".

LA STORIA TRA FEDERICA E GIANMARIA - Sonia pone subito una domanda a Federica: "Io ti conosco personalmente e penso che tu ti sia avvicinata a lui per avere i riflettori su di te". La Calemme replica: "Assolutamente no". E Gianmaria le dà ragione. Katia chiede di essere più liberi, ma dubita che sia una strategia. Così come Soleil: "Speroc che trovi qualcuna che lo ami come merita". Federica viene eliminata, salvi Barù e Nathaly Caldonazzo.

SOLEIL INCONTRA LA SUA CAGNOLINA - Sorpresa emozionante per Soleil che incontra la zia e soprattutto la cagnolina Simba, che la bacia per tutto il tempo. "E' con me da 8 anni, l'ho incontrata la prima volta a Roma prima di un colloquio di lavoro. Era con un mendicante, ho contrattato la vendita, ho offerto 50 euro e poi abbiamo chiuso la trattativa a 75 euro. Da allora non ci siamo mai lasciati".

DUE NUOVI INGRESSI - Antonio Medugno ha 23 anni è un modelle e influencer, è single: "Sono sensibile, testardo e ambizioso". Gianluca Costantino, 32 anni, consulente finanziario e influencer e modello, è single: "Sono tenace, ambizioso e divertente. "Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura". Tutti e due hanno un legame da spartire qualcuno nella Casa. Il primo legame. Alessandro Basciano conosce da sempre Gianluca, Antonio invece l'ha incontrato a "Uomini e Donne". Secondo legame. Antonio si è presentato con dei graffi sul petto, fatti da Clarissa Selassiè, che racconta con ironia: "Glieli ho fatti io perché mi ha buttato un drink addosso, bacia molto bene".

LE NOMINATION - Tutti i vip sono in nomination. I tre in nomination in realtà sono i candidati alla finalissima. Da casa invece si vota anche per il primo finalista. Gianmaria non vota perché vuole abbandonare il reality. Lulù nomina Giucas. Davide nomina Delia. Miriana nomina Katia. Kabir nomina Alessandro. Manila nomina Soleil. Soleil nomina Delia. Delia nomina Soleil. Jessica nomina Giucas. Sophie nomina Delia. Barù nomina Delia. Nathaly nomina Giucas. Giucas nomina Nathaly. Katia nomina Delia. Alessandro nomina Delia.