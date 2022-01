"Grande Fratello Vip", l'amicizia tra Delia e Manila nell'occhio del ciclone

I Vip finiscono per parlare della battuta fatta da Soleil nei confronti di Manila. Per Davide non è stata una battuta piacevole, soprattutto viste le circostanze e il loro attuale rapporto, mentre l'influencer non sembra affatto d’accordo. Il ragazzo giustifica la reazione di Manila, ma non il fatto che in quell’occasione ci sia stato qualcuno che abbia approfittato del momento per ingigantire la questione. E fa il nome di Delia. E su questo Soleil non sembra affatto sorpresa: "Per me non è tutto perdonato. Io aspetto le scuse" spiegando che spera che l’attrice le chieda scusa per ciò che le ha detto nei vari confronti avuti in precedenza. "Io posso metterci una pietra sopra", sentenzia.

Sempre Davide le chiede: "Perché ti dava fastidio che Manila si fosse avvicinata a lei?". “Manila mi ha deluso", spiega Soleil, dicendo di esserci rimasta male non per il loro avvicinamento, ma perché ha preferito passare del tempo con Delia piuttosto che confortare lei in un momento di malessere. "Forse era amicizia di circostanza" commenta amareggiata.

Riprendendo il discorso su quanto accaduto nel triangolo Delia-Alex-Soleil, Barù dice di non riuscire a comprendere la sua presenza all’interno della Casa e commenta: "Delia mi fa tristezza" in quanto pensa che sia falsa con tutti e cerca di manipolarli con la sua gentilezza e chiude il discorso con un definitivo: "È un finto buonismo".





