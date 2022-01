"Grande Fratello Vip 6": i candidati alla finale sono Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestrini e Manila Nazzaro

LO SCONTRO TRA NATHALY E GIUCAS - Dopo lo scontro tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo, Giucas ha cercato in tutti i modi di chiedere scusa. "Adesso abbiamo fatto pace, ma all'inizio non ero così convinta, io credo che lui reciti una parte", attacca la Caldonazzo. Giucas replica: "Purtroppo è stata una reazione eccessiva, io non sto recitando, gioco ma non ho strategie. Alfonso Signorini lo difende: "Al primo provino via zoom mi ha scambiato per Luca Giurato... così l'ho preso". Interviene Solei Sorge: "E' lei ad essere falsa e provocatrice". Poi arriva l'abbraccio tra Giucas e Nathaly.



L'AMORE LIBERO DI DELIA E ALEX - Nella Casa sono tutti contro "l'amore libero" di Delia Duran e Alex Belli. Stupisce la capacità di Delia di passare dalla crisi alla vitalità. "Nascondo il dolore e voglio far conoscere la mia parte allegra e divertente", si difende la Duran. "A me più che amore libero sembra sesso libero", sottolinea Katia Ricciarelli. A Barù la storia "puzza" di bruciato: "Hai raccontato che è successo solo una volta, perché fare tutte queste storie?". "Non sono per niente perplessa, ma se Alex è innamorato di me perché sviare su questa problematica?", interviene Soleil. "Solo perché si deve condividere", replica Delia.

L'ANELLO DI DELIA - Delia si è tolta l'anello per vivere liberamente la sua avventura, senza più Alex: "Così impara, ora basta, viva la libertà, ho lasciato tutto, mi sono rotta". La Duran confessa di essere attratta da Gianluca, ed è "felicemente" corrisposta. "Sarebbe stato un discorso logico se lo avesse fatto un mese fa, dopo mille teatrini ora fa la gatta morta", attacca la Sorge. "Decido io quando dire basta", replica Delia. "Non ho intenzione di creare altri rapporti qui, ma mi sento più forte, prima non avevo la capacità... basta sofferenza. Sono lontana da Alex", continua la Duran. Alex dice la sua: "Delia ti ho sempre consigliato, ti invito a stare attenta a quello che fai. Non hai una linea, il gesto che hai fatto mi ha ferito. Amore non ho fatto niente". La Duran è decisa: "Io voglio chiudere questa storia, tu hai distrutto tutto".

LA LETTERA DI SOLEIL AD ALEX - Soleil scrive una lettera d'amore ad Alex: "Ci siamo persi l'uno nell'altro, ho sempre sentito il bisogno di tutelarti e difenderti, ho compreso lo sbando e ho cercato di fare di tutto per farti tornare alla tua vita. Ho sempre e solo voluto la tua felicità. E' arrivato il momento di chiudere il sipario, da parte mia avrai sempre il mio sostegno, ma prendi una decisione...". Alex si commuove: "La nostra storia è partita dalla amicizia e si è trasformato in un rapporto intenso. Vogliono definirci, prendere una via. Io faccio fatica...". Delia è infuriata: "Alex è stato bugiardo. Mi ha detto che si è assumeva le responsabilità dei suoi gesti e ora ho avuto le risposte che volevo. Sei innamorata di lei, stop". Soleil e Delia ascoltano le risposte che Belli ha dato a Signorini nella scorsa puntata. Delia è irremovibile: "Dopo tre anni stupendi, non ce la faccio più, è una tortura".

DELIA E' LA PREFERITA DEL PUBBLICO - Piccola bugia di Alfonso Signorini: chiama in studio Soleil e Delia, e dice loro che una delle due dovrà abbandonare il gioco. In realtà la più votata sarà candidata alla finale. Belli racconta di essersi astenuto e di non aver votato. Il primo confronto è tra Alex e Soleil. La Sorge gli chiede di fare un passo indietro per salvare il matrimonio. Nel confronto con Delia, Belli le dice che sceglie lei: "Amore è libertà". Ma la Duran è decisa: "Metto un punto a questa storia, ora mi voglio divertire, al massimo ne parliamo fuori". Arriva quindi il momento del verdetto: la volontà del pubblico è, a sorpresa, di salvare Delia Duran e quindi di candidarla alla finale: "Non ho parole", dice piangendo.

LA SORPRESA DI BIAGIO A MIRIANA - Biagio D'Anelli ha fatto la quarantena per poter riabbracciare Miriana. Nella nave dell'amore la Trevisan incontra Biagio che si presenta con una rosa. I due sono inseparabili. Miriana si emoziona così come Biagio. D'Anelli le fa una dichiarazione d'amore: "Esistono tanti modi di amare, compreso quello libero, ma io voglio solo te". Miriana replica: "Mi raccomando fai il bravo, niente discoteche perché ormai sei occupato". Biagio le lascia la sua giacca... In realtà D'Anelli potrà stare una notte nella Casa con tutti i "vipponi" e in particolare con Miriana.

CHI MERITA LA FINALE - Per Sophie è Alessandro a meritare la finale. Per Lulù invece è Jessica. Barù vota per Davide. Katia vota Davide. Alessandro vota Sophie. Per Delia è Manila. Miriana sceglie Manila. Davide nomina Katia. Soleil sceglie Katia. Nathaly vota Kabir. Kabir nomina Barù. Manila vota Miriana. Jessica vota per Lulù. Giucas sceglie Katia.