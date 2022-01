Al "Grande Fratello Vip" Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano: "Continui a fissare Delia"

Al "Grande Fratello Vip 6" la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nonostante i buoni propositi, non decolla. Questa volta a farli litigare è stata Delia Duran. L' (ex?) moglie di Alex Belli si è tolta l'anello e annunciato di essere di nuovo single, scatenandosi in balli e mosse sexy. "Forse tu non controlli quello che fai. Ti lecchi e ti mordi le labbra mentre fissi Delia ballare", accusa Sophie.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non riescono proprio a non litigare. Questa volta è stata la ragazza a prendere le distanze, dopo aver notato un interesse tra il fidanzato e Delia Duran. Su consiglio di Soleil, Alessandro decide quindi di chiarirsi con la Codegoni e la raggiunge in sauna: "Cosa è successo? Non ho bevuto, non ho fatto niente, non ho parlato con nessuno... Dimmi cosa è successo".

Sophie è visibilmente infastidita: "Forse tu non controlli quello che fai. Non sono un tipo geloso, ma ti lecchi e ti mordi le labbra mentre fissi Delia ballare. E lei che si mette tutta in posa...". L'imprenditore a questo punto replica piccato: "Io stavo facendo i c... miei. Tra le altre cose quando si è messa sdraiata mi sono anche girato verso Sole per dire 'che c... sta facendo questa?'. Se pensi una cosa del genere di me, da questo momento non voglio più avere a che fare con te". Anche questa volta i due non sono riusciti a chiarirsi, nei prossimi giorni ritroveranno l'intesa?

