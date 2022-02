Grande Fratello Vip", è ancora scontro tra Sophie e Alessandro

Da video

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" continuano le tensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due vip si imbattono in un'accesa discussione mentre Jessica tenta di calmare i loro animi alterati. Sophie è decisamente sottotono, rispetto agli altri giorni, per via di un brutto sogno che non l’ha lasciata riposare in pace.

Nella camera arancione, dove la giovane modella stava riposando, Alessandro si è alterato con lei per aver cercato supporto in Jessica piuttosto che rivolgersi direttamente a lui.