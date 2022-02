"Grande Fratello Vip", Jessica spera ancora in una relazione con Barù ma lui "non è interessato..."

Al "Grande Fratello Vip" per Jessica Selssiè le pene d'amore sono sempre più concrete. Barù (Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona) non sembra proprio intenzionato ad iniziare una relazione sentimentale con lei. Confidandosi con Manila, mentre gli altri vip festeggiano nella Nave dell'Amore, il nipote di Costantino della Gherardesca dice: “Lascio una serata a Jessica” afferma, spiegando che – in sua assenza – magari può spostare il suo interesse verso gli altri ragazzi della Casa.

Manila fa presente che la principessa non ha interesse nei confronti dei nuovi arrivati, ma è attratta solo da lui; a prescindere da questo però, per non far sentire sotto pressione il VIP, aggiunge: “Lei ci scherza, ma a lei va bene anche averti come amico”. Barù non sembra predisposto ad avere una relazione con Jessica e afferma: “Io non voglio niente neanche fuori” ma non preclude che tra i due possa esserci una semplice amicizia.

Notando l’assenza di Manila nella Nave dell’Amore, Jessica decide di raggiungerla in veranda.

L’ex Miss Italia le raccolta della conversazione avuta poco prima con Barù. “Io credo che sia combattuto” aggiunge la VIP e presume che, a questo punto, all’esterno della Casa ci sia una situazione che lo porta a porre dei freni con la principessa.

"Non lo capisco” controbatte Jessica la quale ammette di aver notato in lui la voglia di giocare, ma aggiunge: “Il gioco o lo interrompi del tutto o lo concretizzi”. Secondo Manila, Barù tende ad avere una atteggiamento più protettivo nei suoi confronti ed evita di giocare come fa con le altre per non ferirla: “Lui cambia accanto a te.

A tarda notte poi, Jessica e Soleil sono attorno al tavolo da biliardo e l’influencer approfitta del momento in solitaria per dare qualche dritta importante alla principessa riguardo la conoscenza con Barù.

“Evidentemente non è cosa” Soleil, avendo notato un superficiale interesse da parte del VIP nei confronti della principessa, le preme mettere Jessica in guardia per evitare che possa illudersi su un rapporto che, a suo avviso, non ha futuro “Non ti accontentare”.

L’influencer vorrebbe che la principessa trovasse un uomo che riconosca il suo valore e le sue peculiarità, affinchè capisca la differenza che c’è tra un semplice interesse e un amore così passionale da non poterlo controllare “Meriti un amore che ti travolga”.

Jessica concorda con la compagna e riconosce di non essere quel tipo di donna che intende aspettare un persona che, fin da subito, dimostra di non riuscire a dare tutte le attenzioni e le cure di cui ha bisogno “Non è da me”.

“Hai talmente tanto valore e tanta femminilità” Soleil, riconoscendo delle grandi qualità nella principessa, la sprona a tirare fuori quel lato sensuale e femminile che tanto la caratterizza e utilizzarlo per far conoscere la sua vera essenza agli altri, poiché ritiene che una relazione travolgente debba essere vissuta da tutti per poter apprezzare le bellezze inaspettate del vero amore “Hai bisogno di qualcuno che ti ami”.