"Grande Fratello Vip 6", continua il litigio tra Alessandro e Sophie

Nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" le incomprensioni tra Alessandro e Sophie non sembrano essere destinate a terminare. Ancora una volta i due si ritrovano a battibeccare: mentre il ragazzo è in piscina da solo, lei lo raggiunge per cercare di capire le cause del suo nervosismo. Sophie è convinta che Alessandro sia geloso a causa di qualche apprezzamento nei confronti di altri suoi coinquilini. Ma lui nega e si mostra infastidito: "Non mi interessa proprio parlar con te, non so proprio perché sei qui a parlare". E aggiunge: "Impara a comportarti".