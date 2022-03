"Grande Fratello Vip 6", il racconto della quarantaseiesima puntata

Nella quarantaseiesima puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, due eliminazioni . In nomination dalla puntata precedente Antonio Modugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Uno di loro abbandonerà definitivamente la Casa. Ma non è finita qui: stessa sorte anche per un altro concorrente, che uscirà dopo un televoto flash . Non mancheranno le emozioni: Manila Nazzaro incontrerà la sua amica Valeria Graci, comica e attrice, mentre Alessandro Basciano , l'ultimo eliminato, arriverà in studio.

IL CHIARIMENTO TRA ALESSANDRO E SOPHIE - Alessandro, eliminato nella puntata precedente, incontra in passerella la sua fidanzata Sophie per avere chiarimenti in merito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul settimanale "Chi". Basciano spiega di non essere interessato al passato della Codegoni, ma sottolinea che "per correttezza" lei avrebbe dovuto raccontargli della sua storia con Fabrizio, in virtù del fatto che i due hanno rapporti di lavoro. Sophie ribadisce di non aver voluto nascondere la relazione, ma di averlo fatto per privacy e gratitudine. I due si salutano con "ti amo" reciproco. Rientrata in Casa, la Codegoni ha il sospetto che all'esterno delle mura di Cinecittà sia successo qualcosa di cui lei non è conoscenza.