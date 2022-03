"Grande Fratello Vip 6", Davide e Lulù ai ferri corti dopo la nomination

Nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" è guerra aperta tra Lulù Selassiè e Davide Silvestri.

La principessa lo ha nominato e l'attore non ha digerito il gesto. Tanto che anche in un momento di spensieratezza, quello del brindisi, si è tirato indietro. La principessa racconta tutto a Soleil e, dispiaciuta, dice di essere intenzionata a parlargli per chiarire.