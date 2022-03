"Grande Fratello Vip 6", Miriana piange dopo le accuse di Nathaly, Delia e Soleil

"Sono stufa di essere attaccata così", si lamenta con Manila Nazzaro e Jessica Selassiè che la raggiungono in cucina e cercano di consolarla.

Miriana non nasconde la delusione: "Devo smetterla di continuare a credere nelle persone, a dare fiducia a gente che non se la merita affatto". "Non puoi aspettare che la gente ti dia ragione - interviene Manila - Esci da questo inciampo".

"Ce l’ho con me, mica con gli altri", conclude la Trevisan che è arrabbiata più con sé stessa che con le sue coinquiline...

TI POTREBBE INTERESSARE: