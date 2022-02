"Grande Fratello Vip 6", Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano vengono eliminati

La finale si avvicina sempre più e tutti i "vipponi" vorrebbero restare nella Casa fino al 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti. Oltre all'eliminata Nathaly Caldonazzo , Alessandro Basciano deve lasciare il gioco dopo una "eliminazione lampo". Miriana Trevisan si salva per ben due volte. Sophie Codegoni , che prima è stata protagonista di uno "scontro" a distanza con il suo ex Fabrizio Corona , scoppia in lacrime. In nomination finiscono Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Davide Silvestri.

TUTTI CONTRO MIRIANA - Miriana risponde alle accuse delle compagne: "Non faccio strategie, gioco di cuore ho dato la possibilità di una apertura a tutte. Arrivata a questo punto mi fermo, non farò più nulla". Soleil sottolinea che la Trevisan "ostenta di essere una buona samaritana, non mi piacciono i suoi atteggiamenti, spesso è falsa e ipocrita". Interviene Nathaly: "Ascolta poco, mi parla dietro, non è una persona corretta". Manila la difende: "Non volterò mai le spalle a Miriana, anche lei è stata sempre leale con me". In studio la Ricciarelli è convinta di avere ragione: "Mi ha votato di nascosto per ben tre volte...".

SCONTRO TRA NATHALY E LE PRINCESS - Nathaly dice di provare "disgusto per Barù" e poi attacca Lulù e Jessica Selassiè. "Sono inutili, piangono sempre, non si più fare un discorso". Lulù sostiene che la Caldonazzo "rosica" per il flirt tra Jessica e Barù: "Ci voleva provare ma non è riuscita... fa mille domande anche molto invadenti e smontava molto questo rapporto speciale". Anche Jessica ne è convinta. Barù invece non la pensa così e dice di non essere "preoccupato" per le parole di Nathaly. Alfonso Signorini le invita a parlarsi di più e chiarirsi.

BASCIANO E CALDONAZZO AI FERRI CORTI - Alfonso Signorini spiega che le frasi "razziste" da parte della Caldonazzo e rivolte alle principesse non sono mai state pronunciate: "Abbiamo analizzato tutti i filmati e non c'è traccia". Come non risulta che Nathaly abbia detto che le ragazze sono protette. Alessandro Basciano continua a sostenere la sua linea ma il conduttore mette la parola fine all'affaire: "Stai tranquillo che se le avesse pronunciate le avremmo dato due calci e via, poi sai che il mondo dei social è attento a tutto e di queste tue accuse non c'è traccia".

ALESSANDRO INCONTRA IL FIGLIO - Il Grande Fratello ha deciso di fare ad Alessandro una splendida sorpresa: l’imprenditore, infatti, incontra suo figlio Nicolò dopo molti mesi. Visibilmente emozionato, Alessandro confessa di avere tanta voglia di rivedere il suo bambino e il conduttore, dopo la sua richiesta, lo invita subito a correre in passerella. È proprio qui che vede sbucare il suo piccolo Nicolò, accompagnato dalla sua mamma. L’emozione è tanta a tal punto da mettere in imbarazzo tutti quanti. "Nicolò ti guardiamo sempre" esclama la sua ex compagna per rompere il ghiaccio e - dopo avergli fatto dei complimenti per la sua esperienza - invita Alessandro ad essere meno impulsivo e a godersi al meglio queste ultime settimane all’interno della Casa. "Quanto ti è mancato papà?" chiede Alfonso; "Tanto", risponde timidamente Nicolò e dice di aver portato anche un regalino al suo papà: un piccolo dinosauro giallo.

SOPHIE, ALESSANDRO E FABRIZIO CORONA - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più uniti che mai, "una coppia da copertina", dice Alfonso Signorini. I due vengono convocati in mistery. Poi il conduttore mostra le foto del settimanale "Chi" in cui Fabrizio Corona in una intervista dice di aspettare Sophie e di non considerare la storia chiusa. Soleil conferma che i due sono stati insieme. Giacomo Urtis sostiene di aver conosciuto la Codegoni proprio a casa di Fabrizio.

L'INTERVISTA A "CHI" DI FABRIZIO - Sophie non ha mai raccontato ad Alessandro di Corona. Tanto che Basciano si stupisce: "Mi bastava che me lo dicesse, mi ha detto che era il suo manager, invece ha omesso questo particolare". Sophie si difende: "Glielo avrei detto una volta usciti dalla casa, io voglio bene a Fabrizio ma ora lavoriamo insieme, è finito tutto". Signorini legge quindi l'intervista ai due ragazzi: "Sophie frequenta certi ambienti e Alessandro non è in grado di reggere il confronto, lei pensa alla carriera e non vuole sposarsi o avere figli. Se dovesse scegliere tra noi due, non ho dubbio, sceglierebbe me, sta provando a dimenticarmi". Ma Basciano replica: "Non mi conosce e sono sicuro di Sophie ". La Codegoni si difende. "La storia è finita, voglio molto bene a Fabri, ma sono passati sei mesi e non lo amo più. Oggi il mio fidanzato è Alessandro e spero di farlo conoscere a Corona". Signorini avverte: "Occhio all'amore libero!".

LA STORIA TRA BARU' E JESSICA - Tra Barù e Jessica c'è una storia confusa. Tra coccole, abbracci, "baci" e poi ripicche e allontanamenti. Sono sempre vicini ma lontani, soprattutto per colpa di Barù. "Lui ogni volta che mi sta vicino fa la salma", sottolinea la principessa. "L'altra sera però mentre eravamo a letto comunque ho sentito una presenza", continua la ragazza. Signorini chiede se fosse una presenza interessante. "Sì, lo era", risponde la Selassiè. Intanto Antonio vuole mollare, ma poi viene convinto dal conduttore, padre e fratello.

SECONDA ELIMINAZIONE: ALESSANDRO - Delia e Lulù sono già in finale. Jessica è la fortunata e sceglie - nella catena - Sophie. Che salva Alessandro che salva Soleil, che salva Giucas, che salva Davide, che salva Barù, che salva Manila. Miriana e Antonio non sono stati salvati. Che finiscono al televoto ma scelgono una persona da portare con loro. Antonio sceglie Sophie mentre Miriana sceglie Alessandro. Miriana, Antonio, Sophie e Alessandro sono in nomination "lampo". Il primo a salvarsi è Antonio. Poi Miriana. L'eliminato è Alessandro.

LE NOMINATION - Nomination palesi. Soleil vota Miriana, Barù vota Antonio, Sophie nomina Antonio, Antonio vota Sophie, Manila nomina Antonio, Jessica nomina Giucas, Davide nomina Antonio, Miriana vota Antonio e anche Giucas lo nomina. Nomination segrete. Lulù nomina Davide e Delia nomina Miriana. In nomination finiscono Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Davide Silvestri.