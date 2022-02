"Grande Fratello Vip", lo sconforto di Nathaly: "C'è una cattiveria assurda"

Delia, essendosi accorta del malumore della compagna, prende posto accanto a lei e, sperando di riuscire a farla sentire un po' meglio. Nathaly cerca conforto nei cuscini del letto con i quali tenta di nascondere tutta la sua tristezza mista a rabbia: "C’è una cattiveria assurda".

“Sei sempre stata sincera, non ti sentire sbagliata" le spiega la modella per tranquillizzarla. Non vorrebbe vedere l’amica in queste condizioni e, provando a darle tutto il supporto di cui ha bisogno, tenta in tutti i modi di farle tornare il sorriso.



TI POTREBBE INTERESSARE: