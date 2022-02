"Grande Fratello Vip" Soleil contro Miriana: "Tu ce l'hai con me!"

Facendo luce sul comportamento avuto da Miriana durante il comunicato per l’attività radiofonica, Soleil ritiene che la donna si sia permessa, anche in quell’occasione, di sminuire la sua persona e abbia fatto alcune battute che non le sono affatto piaciute.



“Scusa ma non mi sono resa conto che ti avrebbe offeso ma l’ho detto scherzando” pensando che non venisse frainteso il senso che Miriana aveva dato alla sua frase, chiede bonariamente scusa alla ragazza, sperando che possa ritenersi concluso così l'acceso discorso.



“Scusami anche tu perché non comprendo la tua ironia” utilizzando toni tra lo scherzoso e il provocatorio, Soleil risponde alla concorrente.



Mirina, percependo il sarcasmo della compagna, precisa dicendo: “Noi non comprendiamo da mesi la tua”.



A quanto pare, l’ostilità che c’è tra Soleil e Miriana è sempre più evidente; a poche settimane dalla fine del gioco, riusciranno le due VIP a chiarirsi una volta per tutte?