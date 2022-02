"Grande Fratello Vip 6", Jessica e Barù più vicini dopo alti e bassi

Dopo una giornata all’insegna della confusione e del nervosismo, i due sembrano ritrovare la loro consueta complicità. Tra giochi e risate i due VIP si sono finalmente riavvicinati ricominciando a scherzare e a stuzzicarsi. E gli atteggiamenti di Barù non sono chiari come sembravano fino a qualche ora prima...

I due hanno trascorso una giornata in cui sono stati distanti l’uno dall’altra. Barù aveva chiarito di non volere niente di più di un’amicizia con la principessa, ma poi la sua vicinanza a lei ha rimesso tutto nuovamente in gioco.





È nel cuore della notte che i due vip si sono avvicinati come mai prima d’ora. Lui si è addormentato accanto a Jessica non prima di averla stretta a sé in un abbraccio. Uno accanto all’altra, la coppia definita #Jerù dai loro fan, si lascia andare al sonno.

