"Grande Fratello Vip 6", scintille e tensione tra Jessica e Barù

Ma tra Barù e Jessica la situazione sembra essere ben diversa e pare che tra i due si sia accesa un po' di tensione. Durante il pranzo, la ragazza non riesce a trattenersi e decide di lasciarsi andare a ritmo di musica, scatenandosi in alcuni balli. Ma la situazione infastidisce Barù che invita la principessa ad assumere un atteggiamento diverso, vista la circostanza: "Siamo a tavola, comportati bene".

Le parole del Vip non hanno di certo frenato Jessica che, a questo punto, ha deciso di provocarlo. E così si è messa a ballare proprio accanto a lui. "Un po' di decoro" dice Barù, camuffando così anche il suo imbarazzo. Cosa sta accadendo tra i due? E' tensione o solo una provocazione della principessa?

Sebbene tra Jessica e Barù le distanze sembrano accorciarsi giorno dopo giorno, tra loro pare si sia creato anche un po' di imbarazzo. Delia, in veranda con la principessa, cerca di indagare sull’attuale situazione e Jessica le spiega che, dopo aver dormito insieme a Barù, ha notato un atteggiamento diverso da parte sua: "Adesso, secondo me, si imbarazza" esclama e pensa che lui non si avvicini troppo a lei proprio per questo motivo. Sempre la princess spera che sia lui ad avvicinarsi, ma allo tesso tempo pensa che, viste le circostanze, lui abbia paura di esporsi per evitare di finire nelle clip mostrate in puntata: "Qui dentro è difficile".

