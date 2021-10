"Grande Fratello Vip 6", in nomination Amedeo, Davide e Raffaella

Nuovo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . Nel corso della nona puntata Amedeo Goria si è confrontato con la fidanzata Vera Miales per fare chiarezza sulla presunta gravidanza di lei. Miriana è stata la preferita del pubblico al televoto e quindi immune. Ad andare in nomination sono stati Amedeo, Davide e Raffaella.

Si comincia con Alfonso che punzecchia la Volpe e la Bruganelli, mostrando anche l'aereo dedicato alla Volpe, dopodiché si passa subito alla Casa. Rivolgendosi a Manila Signorini le rinnova gli auguri per gli anni appena fatto e le ricorda come alla sua festa siano successe delle cose davvero... bizzarre. E parte il video che mostra quanto accaduto. Dai balli sfrenati al bacio tra Nicola e Miriana.

LA RABBIA DI KATIA - Prima di tutto però bisogna affrontare il duro sfogo di Katia, che si è lamentata dell'ipocrisia di molti concorrenti. In particolare di Miriana, che ha negato il bacio con Nicola. La Trevisan si giustifica dicendo che quello è stato un bacio a stampo, quindi niente di importante. Alla Ricciarelli non va "di essere presa per i fondelli" e afferma di "non volere gente bugiarda" attorno a sé. Minacciando persino di volersene andare.

IL DENTE DELLA CIPRIANI - Si affronta un fatto davvero "drammatico" accaduto nei giorni scorsi... Francesca ha perso un dente provvisorio, questo è caduto nel tiramisù e Nicola... se lo è trovato in bocca.

LULU' E MANUEL, UN RAPPORTO COMPLICATO - Nonostante il tentativo di chiarimento della scorsa puntata, il rapporto tra i due non è migliorato. Anzi. Bortuzzo cerca evidentemente di mettere dello spazio tra sé e Lulù, soprattutto dopo alcune scene di gelosia senza fondamento (soprattutto per Sophie), e la ragazza ne soffre parecchio. Signorini interviene in difesa del ragazzo, invitando Lulù a rispettare la volontà di Manuel. Signorini cerca di mettere un po' di pepe chiedendo a Manuel se un po' Sophie gli piace, lui risponde senza tentennamenti che "è una bellissima ragazza ma non gli interessa". Anche Carmen e Manila dicono a Lulù di non forzare la mano.

AMEDEO E LA PRESUNTA PATERNITA' - Nella scorsa puntata sono state mostrate ad Amedeo delle foto della sua fidanzata in cui si notava un pancino sospetto. Da allora il giornalista è sulle spine. Ovviamente la notizia ha fatto anche parlare all'interno della Casa. Amedeo ha mostrato anche grande preoccupazione per il fatto che a 67 anni si sentirebbe più nonno che papà. Signorini lo invita ad andare in giardino dove, freezato, può incontrare Vera. Lei è in lacrime, dice di non essere incinta, ma è provata dal fatto che "c'è una guerra fuori" e di non farcela. Si lamenta del fatto che lui possa aver dubitato di lei e dice di aver messo un abito bianco per mostrare la sua purezza. "Perché dici che siamo amici? Non siamo amici!". Sbloccato Amedeo dice di amarla, "a modo mio", con "i miei difetti, la mia età".

I COMMENTI DELLA CASA - Signorini lancia una clip in cui si vedono i commenti fatti da alcuni degli inquilini sulla vicenda in questi giorni. In particolare Aldo, Alex e Soleil non hanno risparmiato veleni su Vera, ipotizzando che lei abbia voluto giocare su questa cosa. Vera ora ha la possibilità di affrontare tutti loro e li affronta a brutto muso. "Quando non sapete una cosa non commentate" dice. Carmen ribatte che se fosse capitato a lei lo avrebbe detto al suo uomo. Vera se la prende anche con Amedeo che non l'ha difesa.

SOLEIL, GIANMARIA E SOPHIE - Soleil viene chiamata in confessionale per assistere alla discussione di Alfonso con Gianmaria e Sophie. Viene mostrato un video in cui Gianmaria passa dall'incontro-scontro con la sua fidanzata Greta a un rapporto sempre più stretto e in parte fisico, con Sophie, al punto da trovarsi a dormire nello stesso letto. E in tutto questo Soleil se la ride... Sophie vuole spiegare la cosa del letto, dicendo che loro sono un po' quelli senza letto e quindi è stata una "divisione" casuale. Gianmaria dal canto suo dice che con la ragazza c'è soltanto una bellissima amicizia. In realt Sophie puntualizza che c'è stato un gioco di flirt, ma quando ha realizzato che questo poteva portare a un interesse ha voluto tirarsi indietro. Entra in scena quindi Soleil che accusa apertamente Sophie di strategia. Ne parte un battibecco che vede Gianmaria come spettatore. Quando Alfonso gli chiede se lui stia dalla parte di Soleil o da quella di Sophie lui dice di essere "assolutamente" dalla parte di quest'ultima.

LA RABBIA DI GRETA - Viene mostrato a Gianmaria un filmato della sua fidanzata che non ha preso affatto bene la vicinanza tra lui e Sophie. E' arrabbiata e parla apertamente di "mancanza di rispetto". Lui ribadisce che non c'è niente con Sophie che vada oltre l'amicizia.

IL TELEVOTO AL RUSH FINALE - Alfonso chiude ufficialmente il televoto. Il più votato dal pubblico sarà immune e avrà in mano il destino degli altri due condannandone uno al televoto.

UNA VISITA INASPETTATA PER MIRIANA - Miriana viene convocato in Mistery. Lei non lo sa ma sta per ricevere la visita del suo ex marito Pago. Lui è in giardino che cammina nervosamente. Gli viene chiesto di nascondersi in attesa che arrivi Miriana. Quando arriva lei viene freezata ed esce lui. Pago le dice di quanto è seguita e amata dalla sua famiglia. Signorini chiede a Pago perché non si risposino un'altra volta. Lui risponde che "così stiamo così bene che non vogliamo rovinare niente". L'incontro emozionante si conclude con un regalo di Pago a Miriana: nel confessionale ad aspettarla c'è il peluche con cui è cresciuto il loro figlio Nicola.

LO SCHERZO A FRANCESCA - La Cipriani viene chiamata in confessionale mentre Montano, che ha dimostrato di sapere imitare benissimo il suo fidanzato Alessandro, dovrà fingere di essere lui e di essere ancora nella Casa. Ma lo scherzo viene scoperto presto. In compenso per Francesca c'è una gigantografia a grandezza naturale di Alessandro.

IL VERDETTO - E' il momento di capire chi è stato il più votato tra Gianmaria, Miriana e Raffaella. Il pubblico ha preferito Miriana. Adesso però per lei viene il difficile: deve scegliere chi tra Gianmaria e Raffaella deve andare al televoto. E lei decide per la Fico "perché vuole tornare alla sua vita". In realtà, interrogata da Signorini, Raffaella non sembra così convinta di volersene andare...

MANILA E IL SUO AMORE PER LORENZO - Viene mostrata una clip in cui la Nazzaro racconta del suo rapporto con Lorenzo Amoruso. Di come con lui abbia trovato una famiglia e abbia sentito di essere stata ripagata dalla vita per le sofferenze precedenti. Ma anche dei suoi timori che l'allontanamento per il Gf possa intaccare l'equilibrio che avevamo trovato. Alfonso le dice di andare nella nave dell'amore. Viene accolta da moltissimi palloncini a forma di cuore e da una scatola con un regalo... Ma prima c'è un videomessaggio di Lorenzo per lei che le conferma il suo amore e la invita a stare tranquilla. In quando al regalo è... un bel set di cose per pulire la casa!

LE NOMINATION PALESI - Si comincia con Raffaella che fa il nome di Davide. Lui invece fa il nome di Francesca. Le Princess votano Amedeo che prende il voto anche di Sophie così come quello di Giucas. Francesca restituisce la nomination a Davide, mentre Gianmaria sceglie Jo. Carmen nomina Amedeo, che invece fa il nome di Davide. Chiude Jo Squillo che nomina Amedeo.

LE NOMINATION SEGRETE - Inizia Alex che nomina Gianmaria, così come fa Soleil. In confessionale arriva Manuel che vota Amedeo. Ainett fa il nome di Davide, stesso nome fatto anche da Aldo. Tocca poi a Manila che nomina Amedeo. Nicola fa il nome di Carmen. Katia invece vota Gianmaria. Chiude Miriana, per l'ennesimo voto ad Amedeo. Ad andare al televoto saranno quindi Amedeo, Davide e Raffaella.