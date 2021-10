"Grande Fratello Vip", segui l'undicesima puntata

In prima serata su Canale 5 , undicesimo appuntamento con " Grande Fratello Vip 6 ", il reality show condotto da Alfonso Signorini , con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Non mancheranno emozioni e grandi sorprese. Il campione Aldo Montano riceverà la visita inaspettata di una persona molto importante che gli ha cambiato la vita. Anche Katia Ricciarelli sarà protagonista di un momento di grande tenerezza e riuscirà ad “abbracciare” un affetto a cui è molto legata. Infine, televoto tutto al femminile: chi si salverà tra Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni?

Quattro regine e donne fortissime sono in sfida questa sera al televoto. Chi vincerà, deciderà il destino delle altre: condannarne una a una possibile eliminazione. Così Alfonso Signorini apre la puntata. Le vip al televoto vengono mandate in Mistery Room. Il conduttore chiede loro di chi sia la colpa se si trovano al televoto. Sophie sa che è per Jo e Soleil, mentre Raffaella ammette: "Io credo che ci sarei andata comunque". Soleil scherza: "Raffaella ha convinto le altre a votarm", invece Miriana sa per certo i voti ricevuti sono stati degli uomini.

LA SORPRESA PER ALDO - Montano viene chiamato in Mistery dove riceve un video messaggio dalla figlia Olimpia. Poi in giardino riceve la sorpresa della moglie Olga Plachina. Lei lo incita: "Vai avanti così, sei campione non solo nella scherma ma anche nella vita".