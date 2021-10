Le nomination fatte durante la decima puntata del " Grande Fratello Vip " hanno portato scompiglio nella Casa. In particolare, tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico hanno incrinato quella che sembrava essere una solida amicizia. L'ex Miss Italia ha candidato la showgirl napoletana al televoto, e lei non l'ha presa per niente bene. Un chiarimento durante la notte ha portato all'abbraccio finale, ma è davvero tutto risolto?

Manila sembra essere molto dispiaciuta per aver votato Raffaella, che a sua volta appare decisamente delusa dal comportamento dell'amica. Le due vip si appartano in cucina per parlare e la ex fidanzata di Mario Balotelli spiega che, in virtù dell'affetto reciproco, non avrebbe mai potuto fare il nome dell'amica. "Tu avevi chi votare. Io ti ho detto: non mi votare", aggiunge la Fico. E prosegue: "Ci sono rimasta veramente male".

La Nazzaro è dispiaciuta per questa reazione, e ci tiene a spiegare le sue motivazoni senza fare passi indietro. Secondo la ex Miss Italia, Raffaella stava mostrando segni di cedimento all'interno della casa e ha deciso di nominarla peri l suo bene. Una spiegazione che però non convince minimamente la Fico, visibilmente risentita e delusa.