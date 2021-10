"Grande Fratello Vip", Soleil, Davide e Alex contro i loro compagni: "Non hanno rispetto"

In attesa dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip , nella Casa Soleil spiega ai suoi amici Davide e Alex di aver notato che alcuni coinquilini, specialmente quelli che appartengono a quello che lei definisce il gruppo di “opposizione”, sono sempre coinvolti in problemi molto superficiali e amano polemizzare su questioni di poco conto: la cucina, la pulizia o le nomination. "Vedo questa concentrazione sulle cose giornaliere, forse perché li aiuta a passare il tempo e li distrae".

"Io ho imparato ad isolarmi e a farmi i cavoli miei" spiega agli altri Davide, raccontando di aver imparato ad astrarsi e a tirarsi fuori da queste polemiche per vivere sereno la sua esperienza. Secondo l’attore il gruppo in questione vive un momento di particolare disordine mentale, che si riflette anche nel modo in cui gestiscono le camere o le discussioni durante le puntate, in cui spesso si accavallano e interrompono i loro interlocutori per prendere la parola: "Non hanno rispetto del programma, del conduttore, degli opinionisti".

TI POTREBBE INTERESSARE: