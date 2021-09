"Grande Fratello Vip": segui la seconda puntata

Secondo appuntameto con il Grande Fratello Vip , condotto per la terza volta da Alfonso Signorini. A commentare le imprese dei Vipponi, la coppia di opinioniste formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. I concorrenti si stanno ambientando, ma sono già emerse le prime antipatie e alleanze. Stasera dovranno accogliere otto new entry, che potrebbero mandare all'aria i fragili equilibri...

L'ira di Katia Ricciarelli - Alfonso parte subito dalla Ricciarelli, che ha preso molto male uno scherzo delle ragazze. Soleil e complici hanno finto che ci fosse in arrivo un provvedimento contro uno degli uomini. "Non mi è piaciuto, è qualcosa su cui non si scherza", ribadisce Katia.