"Grande Fratello Vip", Gianmaria contro Soleil: ”Non mi piace il suo gioco”

E' già tempo di chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip e mentre gli altri inquilini sono in giardino a chiacchierare, Gianmaria Antinolfi e Alex Belli si ritirano in Glass Room. L'imprenditore napoletano si sfoga con Alex in merito alla sua situazione con Soleil Sorge lamentandosi delle continue frecciatine che gli lancerebbe la ragazza. “Perché non prova ad avere un rapporto da amica con me?” si chiede.

Per Alex le provocazioni di Soleil altro non sono che una ricerca di attenzioni, ma a Gianmaria non sembra interessare: “A me non interessa avere un rapporto con questa persona” dice, aggiungendo che la cosa che gli interessa di più durante la sua esperienza al GFVIP è costruire un rapporto con le altre persone della casa, con cui invece si trova in sintonia.

Gianmaria racconta il trascorso che i due hanno alle spalle e confessa ad Alex che dopo un lungo periodo di frequentazione lui avrebbe voluto intraprendere con la modella una relazione seria. È stata dunque Soleil a non volere che la relazione si evolvesse.

“Io volevo fidanzarmi ad un certo punto con lei, ma lei non voleva. Volevo fare tante cose insieme a lei ma non lo ha reso possibile” spiega, aggiungendo di essere andato avanti serenamente e di aver incontrato un’altra persona dopo Soleil.

“Non mi piace questo gioco con lei, non riesco mai a capire dove finisce la provocazione e dove inizia qualcosa che c’è ancora” continua l’imprenditore, che si dice molto infastidito dal comportamento della fashion blogger.

Tra i due sembrano esserci conti in sospeso che solo la convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello potrà risolvere. Ci riusciranno o tra i due saranno scintille?

